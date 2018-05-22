Анатолий Баранов: Я не понимаю, почему главные российские банки так нервничают по поводу санкций иностранного государства

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Жители Крыма смогут пользоваться услугами Сбербанка и ВТБ, не выходя из дома — при помощи биометрии. Об этом РИА Новости в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, с 1 июля планируется запустить в жизнь проект, который позволит крымчанам пользоваться услугами некоторых банков, для чего им нужно будет добровольно предоставлять биометрические данные.

На прошлой неделе о том, что ВТБ не видит необходимости выходить на рынок Крыма и подпадать из-за этого под санкции, заявил глава этого финансового института Андрей Костин. По его словам, работающие в регионе организации справляются с задачами обслуживания населения.

- Насколько в реальности это улучшит жизнь крымчан?

- Я не очень понимаю, почему, чтобы воспользоваться услугами Сбербанка или ВТБ гражданину России нужно сдавать кому-то биометрические данные? А анализ мочи сдавать не надо? В Крыму много банков, не только РНКБ и банк «Россия», но в другом месте я бы к таким конторам даже близко не подошел. РНКБ внешне очень похож на Сбербанк, но работает еще хуже – Сбер тоже не идеал в области работы с клиентами. Практически у меня есть карта РНКБ уже года три, но реально я ей в Москве не могу полноценно пользоваться, а в Крыму она мне и вовсе не нужна. Ну а банк «Россия» вообще, по-моему, физическими лицами не очень интересуется… Крымчанам нужны для расчетов и прочего нормальные карты нормальных российских банков, а не какие-то непонятные «гоп-стоп-банки» при упоминании которых в остальной России делают удивленные глаза. В Москве, по моему, у РНКБ один офис на Новослободской, а в других городах, наверно, и вовсе нет. Банкомат РНКБ кто-нибудь видел? Только в Крыму, где за обналичивание с карты любого российского банка берут комиссию, по-моему, больше, чем в Киеве…

- Американцы не найдут повод наложить какие-нибудь ограничения на эти операции?

- При желании и повода не нужно. Санкции наложены на любые операции с Крымом. Любые – это любые. Другое дело, я не понимаю, почему главные российские банки так нервничают по поводу санкций иностранного государства.

- Почему об этом задумались только спустя четыре года? Почему не искали других вариантов «обхода»?

- Я думаю, крымский рынок для российских банков пока не интересен, иначе бы давно все работало. Вот Украина интересна, там полно офисов российских банков. Их оттуда выпихивают, а они цепляются. Почему так с Крымом? Вероятно, из-за того, что наши банки работают главным образом со спекулятивным капиталом, а не с реальным сектором. А в Крыму реальный сектор есть, а спекулятивному капиталу там делать нечего. Почему у государственных российских банков такие ориентиры – это не ко мне вопрос.

- Крымчане уже четыре года живут без Сбербанка, российской сотовой связи и т.д. А нужно ли им это все? Прожили четыре года, проживут и больше…

- Сотовая связь на самом деле есть, просто она называется не так, как она же называется, скажем, в Краснодаре. Непонятно только, почему за четыре года наши специалисты не смогли наладить ее качество в Крыму на уровне соседних регионов. Мне как-то долго объясняли специалисты технические аспекты проблем – я не все понял. Но в двух словах – из России прислали топ-менеджеров, которых дома не знали, чем занять. А местные специалисты работают на низовом уровне, получают копейки и на эти деньги и работают. Что касается банков – рядовому человеку банк по большому счету не очень нужен. Зарплату и пенсию получить можно и в РНКБ, за квартиру заплатить тоже. Если никуда из Крыма не выезжать, то все в порядке. Но проблемы начинаются, когда нужно оплачивать что-то в других регионах, получать оттуда какие-то деньги и так далее. Не говоря уже о международных платежах – я просто не пробовал через РНКБ. Даже через ВТБ из-за валютного контроля все муторно и не быстро, а РНКБ, полагаю, вообще не проводит международных операций. То есть это уровневый вопрос – если от России вам в Крыму не нужно ничего, кроме пенсии, то все в порядке. Если что-то сложнее – проблемы могут оказаться нерешаемыми.

- По-вашему, наступит ли время, когда все российские компании смогут спокойно работать в Крыму? Учитывая, что американцы не раз давали понять, что санкции не снимут до тех пор, пока Россия не отдаст Крым…

- Как только российские компании станут по-настоящему российскими, вопрос перестанет быть вопросом.