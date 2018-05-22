Итоги седьмых суток и ЧП в локомотивном депо Кременчуг в ночь на 21 мая - рассказывает Сергей Москалец.
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Полоний Новичков написал 22.05.2018 09:23
но это дела российские, нам россиянам ближе и важнее что происходит в цехах Конотопа или Кременчуга
Чо тама у хохлов? - понимаете ли...