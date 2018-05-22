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Московский листок

"Кинжал" или распил?

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 3

Максим Калашников исследует странности «чудо-оружия» - комплекса «Кинжал», показанного Путиным в роли грозы американских ВМС. Некоторые обоснованные подозрения. Почему носитель – МиГ-31, а не Ту-160? Полноценное оружие или фиктивно-демонстративный продукт?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
........ . . . написал 22.05.2018 09:49
Полноценное оружие или фиктивно-демонстративный продукт?
.
отходы в доходы.
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(без названия)
гражданин написал 22.05.2018 09:36
стоик1171 написал 22.05.2018 08:57
самого сортирного Карлика подавали как суперОружие против колониального режима сионистов в России?
На итог оказался лучшей куклой абрамовичей и чубайсов?
====================
Что через 20 лет только доходить стало?Все дерьмо пробуете на вкус что вам подают с 1996г?
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(без названия)
стоик1171 написал 22.05.2018 08:57
самого сортирного Карлика подавали как суперОружие против колониального режима сионистов в России?
На итог оказался лучшей куклой абрамовичей и чубайсов?
Ответить
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