"Кинжал" или распил? Максим Калашников исследует странности «чудо-оружия» - комплекса «Кинжал», показанного Путиным в роли грозы американских ВМС. Некоторые обоснованные подозрения. Почему носитель – МиГ-31, а не Ту-160? Полноценное оружие или фиктивно-демонстративный продукт?



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