"Кинжал" или распил?

Максим Калашников исследует странности «чудо-оружия» - комплекса «Кинжал», показанного Путиным в роли грозы американских ВМС. Некоторые обоснованные подозрения. Почему носитель – МиГ-31, а не Ту-160? Полноценное оружие или фиктивно-демонстративный продукт?
........ . . . написал 22.05.2018 09:49
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отходы в доходы.
гражданин написал 22.05.2018 09:36
самого сортирного Карлика подавали как суперОружие против колониального режима сионистов в России?
На итог оказался лучшей куклой абрамовичей и чубайсов?
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Что через 20 лет только доходить стало?Все дерьмо пробуете на вкус что вам подают с 1996г?
стоик1171 написал 22.05.2018 08:57
На итог оказался лучшей куклой абрамовичей и чубайсов?