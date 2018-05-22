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Московский листок

Украина становится откровенно террористическим государством

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 0

украина война крым киев
Украина становится откровенно террористическим государством

Любая «нормальная» страна на месте Украины стремилась бы уничтожить Крымский мост, заявил в интервью местному каналу «112» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру», — полагает он.

Также Мосийчук подчеркнул, что уничтожил бы Крымский мост лично, будь он министром обороны Украины. 

***

Собственно, Мосийчук своими словами пересказал то, что недавно написал малоизвестный американский журналист с великой фамилией Том Роган, что вызвало бурю эмоций в российском политикуме. Хотя мало ли что напишет в малоизвестном издании местный фельетонист?

Другое дело, когда это повторит депутат Верховного совета Украины.

Сейчас много говорят, что-де Украина вовсе не нацистское государство - смотрите, в парламенте большинство составляют культурные люди в пиджаках, а не фрики вроде Мосийчука или Яроша. 

Можно подумать, что в Рейхстаге при Гитлере сидели одни боевики с дубинками. Да и Риббентроп имел универсистетский диплом, носил безупречные костюмы и пенсне. Но важно не то, как выглядит парламентское большинство, а кем оно формируется и какой идеологии служит. Ну так посмотрите на новые переименования в Киеве - и все с идеологией будет понятно.

Да и Парубий, спикер Рады, переодетый в пиджак, вовсе не перестает быть нацистом и убийцей.

Так что слова Мосийчука - это не просто треп перед экраном, это кредо нынешней власти в Киеве.

***

И вот наглядное подтверждение - возле поселка Ивановка в Луганской области взорван мост. Это произошло на трассе Хрустальный — Луганск, и теперь прямого пути в Луганск не существует.

Конечно, на Крымский мост не похоже, но логика та же - уничтожать инфраструктуру на "вражеской" территории, которую перед всем миром называешь "своей". Абсолютно фашистская логика - территория-то "своя", а вот люди и инфраструктура на ней "чужие". Инфраструктуру нужно уничтожить, чтобы "нежелательные" люди не могли там жить.

А.Б.



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