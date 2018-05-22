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Московский листок

Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 2

Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов

Российскому миллиардеру, владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу для получения новой британской визы придется доказать, что его состояние (по Forbes – 10,8 миллиарда долларов) было нажито законным путем, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что это связано с ужесточением правил выдачи визы инвестора Tier 1, которая позволяет иностранным гражданам, инвестирующим в британскую экономику более 2 млн фунтов стерлингов, находиться в стране в течение 40 месяцев. Такой тип британской визы имеют в своих заграничных паспортах около 700 состоятельных россиян.

"Запросы в выдаче визы могут отклоняться, если у властей существуют основания полагать, что средства заявителя средства были получены незаконным путем, или их происхождение указывает на то, что получение этим лицом визы не будет благоприятным для общественных интересов", - отмечает издание.

Отмечается, что британская виза Абрамовича истекла предположительно в апреле, когда предприниматель находился за пределами Великобритании. Издание полагает, что бизнесмену вряд ли пришлось проходить строгую проверку, если бы он подавал заявление на визу находясь на территории Соединенного Королевства.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Финни. написал 22.05.2018 11:22
Это просто сюр какой то.Этих уркаганов с золотыми пистолетами специально кормили исключительно на убой.
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ну наконец-то..
корнхолио написал 22.05.2018 11:16
то то должна была давно сделать наша прокуратура сделала Британия. Браво! Оч интересно будет послушать объяснения олигарха из 90-х.
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