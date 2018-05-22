Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов

Российскому миллиардеру, владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу для получения новой британской визы придется доказать, что его состояние (по Forbes – 10,8 миллиарда долларов) было нажито законным путем, сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что это связано с ужесточением правил выдачи визы инвестора Tier 1, которая позволяет иностранным гражданам, инвестирующим в британскую экономику более 2 млн фунтов стерлингов, находиться в стране в течение 40 месяцев. Такой тип британской визы имеют в своих заграничных паспортах около 700 состоятельных россиян.
"Запросы в выдаче визы могут отклоняться, если у властей существуют основания полагать, что средства заявителя средства были получены незаконным путем, или их происхождение указывает на то, что получение этим лицом визы не будет благоприятным для общественных интересов", - отмечает издание.
Отмечается, что британская виза Абрамовича истекла предположительно в апреле, когда предприниматель находился за пределами Великобритании. Издание полагает, что бизнесмену вряд ли пришлось проходить строгую проверку, если бы он подавал заявление на визу находясь на территории Соединенного Королевства.
Финни. написал 22.05.2018 11:22
корнхолио написал 22.05.2018 11:16