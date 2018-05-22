Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку из-за отмены выборов

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал заявление об отставке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу гордумы. "Евгений Вадимович (Ройзман) сегодня заявление написал и, соответственно, депутаты его рассмотрят на заседании в пятницу", - сказал собеседник агентства, отметив, что полномочия Ройзмана действуют до пятницы.

Причиной решения политика стала отмена прямых выборов мэра города. "Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку", - цитирует Znak.com заявление Ройзмана.

Напомним, 3 апреля Заксобрание Свердловской области приняло закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. В соответствии с поправками, выбирать мэра будут не жители города, а городская дума из кандидатов, которые представит конкурсная комиссия. Сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения в городской устав.