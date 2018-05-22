Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума приняла закон о контрсанкциях

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 2

Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума РФ во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с отдельными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикциями. Кроме того, власти смогут ограничивать экспорт и импорт продукции иностранных компаний и запрещать им участвовать в госзаказе и приватизации.

Закон позволяет вводить запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией таких государств. Ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Согласно законопроекту, президент сможет принимать и "иные меры" в ответ на "недружественные действия в отношении России" чтобы "иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

К третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, которые могут попасть под действие законопроекта. Если в первой версии документа ограничительные меры предполагалось распространить на компании с долей иностранного участия более 25%, то теперь санкции могут коснуться всех юридических лиц, "прямо или косвенно подконтрольных" недружественным странам. Кроме того, из документа убрали упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут попасть под российские санкции.

Напомним, ранее о недопустимости принятия этого законопроекта заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Законопроект, по мнению РСПП, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".

В РСПП отметили, что "предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными" и касаются в том числе "предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами".

"Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.

"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - заявили в РСПП.

Солидарность с позицией РСПП выразила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По мнению представителей АЕБ, проект закона "содержит настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса".

"Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом", - заявили в АЕБ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1172 написал 22.05.2018 12:28
сортирный Карлик душит все живое, прогрессивное?
Ответить
Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни написал 22.05.2018 12:24
Цена измены Советской Родине-это всю жизнь быть ручными мартышками Хозяев денег и оставлять своих отпрысков в заложниках.Никуда тупая,алчная,агрессивная и просто ублюдочная "элита" православного Мордора уже не денется.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
22.05.2018
"Кинжал" или распил?
"Кинжал" или распил?
22.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума одобрила введение штрафов за использование анонимайзеров (0)
Госдума приняла закон о контрсанкциях (2)
Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку из-за отмены выборов (1)
Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов (8)
Украина становится откровенно террористическим государством (5)
"Кинжал" или распил? (5)
ЧП в локомотивном депо Кременчуг (1)
Анатолий Баранов: Я не понимаю, почему главные российские банки так нервничают по поводу санкций иностранного государства (9)
Индийские йоги, кто они в Сбербанке? (12)
Торговая война США-КНР: все только начинается (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если это не гостерроризм, то что?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Будет ли у России когда-нибудь суверенитет?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Виндзорские проказники
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине - новое. Что - Львов? Заработала ли "Криворожсталь"?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss