Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдума РФ во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с отдельными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикциями. Кроме того, власти смогут ограничивать экспорт и импорт продукции иностранных компаний и запрещать им участвовать в госзаказе и приватизации.

Закон позволяет вводить запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией таких государств. Ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Согласно законопроекту, президент сможет принимать и "иные меры" в ответ на "недружественные действия в отношении России" чтобы "иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

К третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, которые могут попасть под действие законопроекта. Если в первой версии документа ограничительные меры предполагалось распространить на компании с долей иностранного участия более 25%, то теперь санкции могут коснуться всех юридических лиц, "прямо или косвенно подконтрольных" недружественным странам. Кроме того, из документа убрали упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут попасть под российские санкции.

Напомним, ранее о недопустимости принятия этого законопроекта заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Законопроект, по мнению РСПП, "противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес".

В РСПП отметили, что "предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными" и касаются в том числе "предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами".

"Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - считают в союзе.

"В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", - заявили в РСПП.

Солидарность с позицией РСПП выразила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По мнению представителей АЕБ, проект закона "содержит настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса".

"Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом", - заявили в АЕБ.