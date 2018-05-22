Госдума одобрила введение штрафов за использование анонимайзеров

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах, передает Интерфакс.

Согласно документу, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Выдача интернет-поисковиками ссылок на запрещенные сайты будет наказываться штрафами от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юридических.

Напомним, 30 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам (так называемые анонимайзеров).

Проект закона был внесен в Госдуму депутатами трех парламентских фракций: Максимом Кудрявцевым (ЕР), Николаем Рыжаком (СР) и Александром Ющенко (КПРФ). Авторы документа заявляли об отсутствии законодательно установленного запрета использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории России ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, попавших под ограничения.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории России на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.