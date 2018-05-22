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Московский листок

Песков призвал верить в ракеты Путина

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 2

Песков призвал верить в ракеты Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить президенту Владимиру Путину, заявившему 1 марта в послании президента Федеральному собранию об успешных разработках целого спектра вооружений, которые превосходят иностранные аналоги. По словам президента, ряд этих образцов уже используется в ВС России, а другие будут поставлены в ближайшем будущем.

"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" – цитирует РИА Новости Пескова.

Так представитель Кремля отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сообщение телеканала CNBC о том, что все четыре испытания новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой завершились неудачно.

По данным осведомленных источников издания, тесты "ракеты Путина" проводились с ноября 2017 по февраль текущего года. Самый успешный пуск продолжался порядка двух минут. Ракета пролетела 35 км, контроль над ней был потерян, и она рухнула. Самый короткий полет продолжался 4 секунды — после преодоления 8 км ракета рухнула.

По словам собеседников канала, основной причиной неудачи испытаний, скорее всего, стала неработающая ядерная установка, которая не включилась во время полета. Также источники добавили, что на проведении испытаний настояли представители Кремля, не обратившие внимание на возражения и предупреждения инженеров-проектировщиков, которые заявили, что системы еще не готовы.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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может уже пора ввести статью "за неверие Путину"? и давать двушечку
корнхолио написал 22.05.2018 14:22
В думе подмахнут любую бумажку спущенную администрацией.
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(без названия)
Крамольник написал 22.05.2018 14:17
"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" &#8211; цитирует РИА Новости Пескова.
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Это напоминает истошный крик взятого на чужой порезанной сумке "щипача":"Я ничего не делал! Верьте мне, люди!" Или просьбу средневековых священников верить в то, что Земля - плоская. А просьба эта подкреплялась кострами средневековой инквизиции, на которых горели еретики.
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