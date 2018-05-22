Ретейлеры предупредили о риске роста цен из-за закона о контрасанкциях

Принятый Госдумой во вторник законопроект о контрасанкциях может привести к росту розничных цен из-за дополнительных расходов ретейлеров, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев. По его словам, издержки сетей увеличатся, потому что придется усилить контроль за поставщиками и управлять рисками из-за возможных штрафов. "АКОРТ обеспокоен и возмущен подходом, который демонстрирует наше государство", - цитирует РБК Черниговцева.

Он отметил, что законопроект в целом окажет негативное воздействие на торговлю. По его словам, перед введением подобных мер необходимо оценивать их влияние на внутренний рынок.

Кроме санкций на импорт товаров сетей может также коснуться запрет на работу менеджеров из США, считает Черниговцев.

Он также отметил, что негативное влияние на ретейл может оказать другой законопроект, уже принятый в первом чтении и подразумевающий уголовное наказание за исполнение санкций.

Он может затронуть производителей продуктов повседневного спроса, среди которых есть иностранные игроки, подчеркнул представитель АКОРТ. По его словам, в итоге это отразится и на розничном рынке.