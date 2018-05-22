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Московский листок

Российским школьникам расскажут о "Правах человека"

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 4

Российским школьникам расскажут о "Правах человека"

В Совете федерации планируют ввести в школах внеурочную образовательную программу "Права человека" с начала следующего учебного года. Об этом заявила член комитета палаты по законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

"Мы поддерживаем разработку программы "Права человека" во внеурочной деятельности. На данный момент программа проходит проверку экспертов, и мы будем стремиться, чтобы с начала учебного года данная программа начала свою реализацию", - цитирует РИА Новости Бокову.

По ее словам, в летней школе Совфеда более 300 тысяч педагогов пройдут в этом году обучение по вопросам прав человека и прав детей, и в следующем учебном году смогут принять участие в едином уроке «Права человека» в России.

Отметим, что в 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Согласно годовому отчету о работе Страсбургского суда, в минувшем году ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касалась России. Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность, следует из его статистики. На постановления по делам против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1172 написал 22.05.2018 16:03
В Туркмении полиция обходит туалеты в поисках тех, кто подтирается портретами президента
Подробнее: https://www.newsru.com/
.
Сортирный Карлик скоро доживет до такого?
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(без названия)
папа написал 22.05.2018 15:30
Ну расскажут, за кого и как они будут иметь право голосовать.
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в стране где запросто можно угодить за решетку
kerg написал 22.05.2018 15:29
за чтение конституции это оч круто!
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Не надо этих безумных экспериментов над детьми.
delf07 написал 22.05.2018 15:14
Лучше бы правоохранителей таким курсом осчастливили, полиции и следователям было бы полезно ознакомиться. Детям и так есть чем заняться в школе.
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