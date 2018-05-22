Жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на медицину, умерла от рака

25 летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся во время "прямой линии" летом 2017 года президенту РФ Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг в регионе умерла от рака. Как сообщают "Известия", девушка скончалась в одной из столичных клиник в понедельник, 21 мая.

"Да, Дарьи больше нет", - подтвердил изданию администратор группы "ВКонтакте", посвященной Дарье Стариковой, Анна Тихоход.

15 июня 2017 года в ходе "прямой линии" девушка сообщила президенту что у нее рак матки четвертой стадии, а до этого ставили ошибочный диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Из-за этого время было упущено. По ее словам, в Апатитах наблюдается дефицит узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

После этого девушку перевели в областное медучреждение в Мурманске, а затем доставили самолетом МЧС в институт онкологии имени Герцена в Москве, где провели курсы химиотерапии.

В декабре 2017 года Старикову удачно прооперировали. Врачи отмечали, что пациентка идет на поправку и даже разрешили ей съездить домой на новогодние праздники.