Шуваловым усилят Внешэконобанк

Руководство РФ приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. При этом собеседники агентства не уточнили, подписан ли уже соответствующий документ. Отмечается, что глава ВЭБа назначается указом президента РФ.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источник в одном из профильных министерств сообщило, что Шувалов может возглавить Внешэкономбанк. По словам собеседника издания, такое предложение бывшему вице-премьеру Владимир Путин сделал 20 мая.

О том, что чиновник возглавит ВЭБ, рассказали и два источника РБК на финансовом рынке и подтвердил источник, близкий к ВЭБу. "Игорь Шувалов будет назначен на место Сергея Горькова", - сообщил изданию источник на банковском рынке, взаимодействовавший с ВЭБом по ключевым проектам. "Сотрудники ВЭБа слышали о возможном назначении Шувалова", - отметил источник, близкий к Внешэкономбанку.

Игорь Шувалов занимавший должность первого вице-премьера с 2008 года, не вошел в новый состав кабинета министров. В конце апреля СМИ сообщали, что Шувалова могут назначить на руководящую должность в МГУ или Центробанке. Сам чиновник заявил, что будет рад любой работе, которую ему поручит президент "Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент", - сказал Шувалов.

Отметим, что по итогам 2017 года Внешэкономбанк показал рекордный в своей истории убыток — 287,7 млрд руб. (в 2,6 раза больше, чем в 2016 году). Причиной такого результата ВЭБ называл досоздание резервов под обесценение активов (на эти цели пошло 250 млрд руб.).