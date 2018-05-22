Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Шуваловым усилят Внешэконобанк

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 2

Шуваловым усилят Внешэконобанк

Руководство РФ приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. При этом собеседники агентства не уточнили, подписан ли уже соответствующий документ. Отмечается, что глава ВЭБа назначается указом президента РФ.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источник в одном из профильных министерств сообщило, что Шувалов может возглавить Внешэкономбанк. По словам собеседника издания, такое предложение бывшему вице-премьеру Владимир Путин сделал 20 мая.

О том, что чиновник возглавит ВЭБ, рассказали и два источника РБК на финансовом рынке и подтвердил источник, близкий к ВЭБу. "Игорь Шувалов будет назначен на место Сергея Горькова", - сообщил изданию источник на банковском рынке, взаимодействовавший с ВЭБом по ключевым проектам. "Сотрудники ВЭБа слышали о возможном назначении Шувалова", - отметил источник, близкий к Внешэкономбанку.

Игорь Шувалов занимавший должность первого вице-премьера с 2008 года, не вошел в новый состав кабинета министров. В конце апреля СМИ сообщали, что Шувалова могут назначить на руководящую должность в МГУ или Центробанке. Сам чиновник заявил, что будет рад любой работе, которую ему поручит президент "Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент", - сказал Шувалов.

Отметим, что по итогам 2017 года Внешэкономбанк показал рекордный в своей истории убыток — 287,7 млрд руб. (в 2,6 раза больше, чем в 2016 году). Причиной такого результата ВЭБ называл досоздание резервов под обесценение активов (на эти цели пошло 250 млрд руб.).

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Осень осень мудрое решение!
-Что это? написал 22.05.2018 21:34
Мастерство не пропьешь!
Ответить
Наконец-то! Дворковичем-Сколково,Шуваловым-ВЭБ !
-Что это? написал 22.05.2018 21:32
Осень мудрое решение!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
22.05.2018
"Кинжал" или распил?
"Кинжал" или распил?
22.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Sberbank CIB уволил аналитика, рассказавшего кому выгодны мегастройки "Газпрома" (0)
Шуваловым усилят Внешэконобанк (2)
Жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на медицину, умерла от рака (3)
Российским школьникам расскажут о "Правах человека" (6)
Ретейлеры предупредили о риске роста цен из-за закона о контрасанкциях (2)
Песков призвал верить в ракеты Путина (13)
Госдума одобрила введение штрафов за использование анонимайзеров (7)
Госдума приняла закон о контрсанкциях (3)
Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку из-за отмены выборов (3)
Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К ругани между Москвой и Вашингтоном по поводу "чудо-оружия" Путина
Максим Калашников Максим Калашников: К убийству многодетной мамы в Псебае (Кубань). И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Судьба митинга- политинформации 31 мая
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кто они такие
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss