17 задержанных за беспорядки - вполне достаточно

В Париже проходят многотысячные протесты против государственной социальной политики. Протестующие начали устраивать беспорядки, против них полиция применила слезоточивый газ. Люди в масках разбивают витрины магазинов и кричат: «Все ненавидят полицию», передает агентство. Колонна отошла от площади Бастилии, и далее движется по улицам Парижа.

По независимым оценкам, участие в шествии приняли более 16 тыс. человек.

Стражи порядка задержали 17 человек, подозреваемых в участии в уличных беспорядках, задержанные временно помещены под стражу по обвинению "в участии в группировке с целью насильственных действий".

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В общем, это называется демократическим государством. 16 тысяч демонстрантов, расколошматили все, полиция даже водометы применяла - и 17 задержанных.

Давайте сравним с Москвой - выходит пара тысяч, тихо-мирно, а задерживают то 500, а то и тысячу.

При этом французы зарабатывают в среднем в несколько раз больше, и живут дольше лет на пятнадцать в среднем. И демократия им и жить, и зарабатвать как-то не мешает. И президента себе выбрали как-то, а через четыре года выберут нового.

Может, у нас не так что-то, а?

А.Б.