Путину следует не в Сирию войска отправлять, а на Кубань

КУЩЕВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ



Снова страна потрясена убийством - на сей раз садистским. Банда подростков-выродков в поселке Псебай на Кубани изнасиловала и убила маму пятерых детей, Наталью Дмитриеву.



Причем эти выродки еще и изуродовали тело - раскололи череп, отрезали грудь, вынули внутренности. Видимо, насмотрелись фильмов ужасов или какого-нибудь "реал-садо". Примечательно, что банда малолетних выродков терроризировала поселок давно, но власть даже не чесалась. Даже это убийство, совершенное явно наркоманами, смешавшими дурь с алкоголем, местные правоохранительные органы расследовать не смогли. Арестовали лишь двоих, материалы патологоанатома замалчивали. Потому СКР вынуждена прислать своего офицера из Москвы, чтобы местные жители могли через него держать связь с Москвой. Местным "правоохранителям" никакого доверия нет - ни у местных, ни ц Центра. Мало того, кто-то из подростков похвалялся, что его отмажут, что можно откупиться.



***



"Женщина была настолько обезображена, что односельчане не смогли её сразу узнать и потому тело было оформлено как неопознанное. А недалеко от места кровавой расправы был найден спящим задержанный подросток. Вся его одежда была в крови.



По словам местных жителей, отец задержанного подростка "имеет вес в области", поэтому тот может выйти сухим из воды. Как отмечают очевидцы, банда этого мальчика некоторое время назад изнасиловала 15-летнюю девочку, избила до полусмерти велосипедиста, а 9 Мая покалечила ветерана.



В этот же раз односельчане погибшей намерены добиться справедливости и наказать их. Через несколько дней после прощания жители посёлка собрались на митинг в центре посёлка, где требовали найти остальных причастных к убийству, а в Сети опубликовали петицию с призывом помочь добиться справедливости. После этого правоохранители начали отрабатывать версию о причастности ещё пятерых парней. 21 мая обвинение по делу о жестоком убийстве предъявлено второму подозреваемому..."

https://life.ru/t/новости/1118859/na_kubani_sielchanie_ustroili_bunt_iz-za_zvierskoi_raspravy_nad_mnoghodietnoi_matieriu



"За расследованием громкого дела следит инициативная группа, собранная из местных жителей. Мы связались с ее представителем Натальей.



- Наш поселок на два месяца объявили зоной ЧП, пока страсти не улягутся и люди не успокоятся, - начала разговор собеседница.



- Но вроде как люди добились своего, от ответственности никто не ушел, все подозреваемые задержаны?



- Многие так не думают. Хотя, скорее всего, список подозреваемых, действительно, не настолько, велик, как говорили раньше. Есть доказательства, что в том кафе сидели тогда три парня — задержанные Михаил с приятелем и еще один их знакомый, который отправился провожать подругу убитой.



- У вас есть полиция в поселке?



- Раньше у нас был свой пункт полиции, потом его сократили. Сейчас на 7 поселков оставили четверых участковых и дежурных, которые принимают вызовы. Ночью на все поселки работает только один полицейский, потому и случилось страшное. Псебай — это порядка 10 тысяч человек. Площадь огромная, летом здесь много отпускников, рядом приграничная зона с Карачаево-Черкесией — такому району нужен отдельный полицейский участок.



- Когда случилось преступление, куда стали звонить очевидцы?



- Участковому и казакам, которые находились примерно в 10 километрах отсюда. Пока сообщили им, пока те доехали, много времени было упущено.



- То есть на убийство приехали участковый и казаки?



- Да, участковый и два казака. Когда они увидели труп, то подняли на ноги других казаков. Тоже время прошло.



- По некоторым данным, все произошло в районе полуночи. Во сколько все казаки собрались?



- Пока позвонили, пока все доехали, собрались, уже где-то около 3 часов ночи было. Потом казаки еще ходили по домам, спрашивали у жителей хорошие фонарики, чтобы осветить место преступление. У нас ведь в поселке нет освещения. Ночью — хоть глаз выколи.



Довольно быстро нашли тело Натальи. А в 30 метрах от нее обнаружили спящего парня, но не главного садиста, как говорят. Спящим нашли 20-летнего молодого человека из Краснодара, который приехал погостить к тому, кто, по версии следствия, убивал, к Михаилу. Казаки нашли его в невменяемом состоянии, растолкали. Он плохо понимал, что произошло. Через него быстро вышли на Михаила.



- Парень из Краснодара сразу признался в содеянном?



- Нет. Он сказал, что ничего не понимает, сам стоял в сторонке, ждал Михаила.



- Почему говорят, что преступников было больше? Мол, в поселке орудует подростковая банда...



- Компания, в которой был Михаил, состоит из 10 человек или даже больше. Это группа подростков. Они себя действительно бандой называют. Носят подкатанные штанишки, короткие носки, красят волосы, начес ставят. Говорят, они наркотиками приторговывают. Один из них даже пришел на похороны Дмитриевой. Но в убийстве Натальи эта банда, думаю, не замешана. Хотя в их домах на всякий случай провели обыски. Нашли коноплю. Кстати, после трагедии, родители этих парней заставили детей сбрить челки-пальмы. Думают, таким образом, они встанут на путь исправления.



- Правда, что банда подростков раньше совершала какие-то преступления, но им все сходило с рук?



- Проходила информация, что тот самый Михаил был замешан в избиение велосипедиста. Тогда его отец якобы заплатил 500 тысяч рублей, чтобы вытащить сына из этой истории. Мужчина действительно собирал деньги в долг по всему поселку. Ему давали. Только сейчас он расплатился с долгами.



- Говорят, ваш поселок - чуть ли не вторая Кущевка, - спрашиваю у собеседницы, и получаю жуткий ответ: похоже, убийства и изнасилования воспринимаются как обыденность.



«Да бросьте вы. Нет у нас особого криминала, - говорит Наталья. - Из громкого - пару лет назад нашли парня с отрубленной головой в пруду — он тоже после кафе домой возвращался. Дело тогда закрыли. Преступников не нашли. Девочек малолетних у нас несколько раз насиловали. И в соседнем поселке 10-летнего мальчишку сверстники утопили за то, что он им велосипедные колеса проколол. Как понимаете, никого не посадили. Малолетние у нас под статью не попадают. Вот и Михаилу больше 10 лет не дадут..."

http://www.mk.ru/incident/2018/05/22/ubiycy-mnogodetnoy-materi-na-kubani-izdevalis-kak-v-filme-uzhasov.html





***



Теперь - выводы.

- Налицо полное разложение системы власти. Загнивание системы, где все начальники назначаются сверху и никак не отвечают перед местными жителями, лишенными самоуправления. Это всего лишь отражение общей обстановки в РФ, где "элита" выделилась в касту новых феодалов, глядящих на низы как на смердов. А смерда можно убить - тебе за это ничего не будет.



Просто на уровне областного "олимпа" это выражается грубо и откровенно. Немудрено, что такое произошло на Кубани, где и ужасы Кущевки были, и местная спаянная "илитка" по-разбойничьи (с участием судей) отбирает земли у крестьян. То, что в Кремле как-то пытаются закамуфлировать, тут творят беззастенчиво и открыто.



- Такая система приводит и к полному разложению МВД (правоохранительных органов), которые не в силах справиться с откровенной молодежной бандой, ошалевшей от безнаказанности. Хотя те же органы бросают за решетку людей за реплики в соцсетях. Могу побиться об заклад: если бы кто-то сам открыл бы огонь из ружья по выродкам, то они у наших "органов" стали бы жертвами, а стрелявший отправился бы на зону.



- Все это будет только прогрессировать, то и дело проявляясь во всяких псебаях и кущевках.



***



Сейчас многие будут кричать и требовать введения смертной казни. Ну как могут жить дальше такие садисты?



Но вдумайтесь: а что даст введение смертной казни в РФ с ее продажными "правоохранителями" и судьями-садистами, невесть кем назначенными, которые на процессах могут спать, совершенно не слушая никаких доводов защиты? Простите, но казнить начнут именно самых бедных и ни в чем не виноватых. Потому что убийцы с богатыми или чиновными папашами заплатят "органам", а те пытками выбьют нужные показания, состряпают "дело" - а судьи просто проштампуют то, что написало следствие. И под расстрел пойдут в лучшем случае шестерки. А в худшем - просто невиновные.



Прежде, чем вводить смертную казнь, необходимо устроить в РФ и нормальные суды, и местное самоуправление, и одну вам известную партию из власти изгнать. И заменить сгнившую от коррупции "вертикаль" на нормальную власть.



Путину следует не в Сирию войска отправлять, а на Кубань. Она уже превратилась в ад на земле РФ. И чистить регион. Заменяя там всю власть...



Поскольку ничего этого в ближайшее время не произойдет, ждите, увы, новых убийств и зверств. Особенно в исполнении "мажоров" сих дней, "золотой молодежи". Не только на Кубани.