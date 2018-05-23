Собянин установил, что писать на заборе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, обязывающий согласовывать с властями нанесение изображений в технике "граффити" на фасады городских зданий.

Согласно документу, в случае если кто-либо намерен нанести изображение на одном из городских зданий, он должен обсудить это с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией.

В случае нанесения изображений с нарушениями, лица, организовавшие или выполнившие его, обязаны удалить изображения и восстановить поверхности здания до первоначального состояния и в такой срок, какой был установлен предписанием уполномоченного органа власти. В случае если лицо не выполнит эту обязанность в данное ему время, ответственный орган исполнительной власти выдаст предписание собственникам или правообладателям зданий. Если же предписание не исполнено, работы по удалению граффити будут проведены за счет городского бюджета, при этом собственники и владельцы зданий должны будут возместить в бюджет потраченные денежные средства в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ.

***

Вот представляю себе - звонок в дверь: можно я у вас возле подъезда матерное слво нарисую?..

Нет, все нормально, во всем порядок должен быть. Допустим, хочешь выйти на митинг протеста - подй завку за 2 недели, даже если событие, из-за которого протест, произошло только вчера. А иначе - штраф в лучшем случае.

Теперь вот всякие картинки и надписи на стенах - тоже согласовывать надо.

К зиме, думаю, нужно будет принять документ, регламентирующий установку снеговиков. А то мало ли, чего слепят...

И в самом срочном времени мэру Собянину надо как-то озаботиться регламентом по обсиранию голубями памятников. А то же куда деваться? Дрищут, понимаешь, без всякого разбора, куда ни попадя.

И потом уже нужно запахи регламентировать. Тогда уж - полный порядок будет!

Анатолий Баранов