Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Sberbank CIB уволил аналитика, рассказавшего кому выгодны мегастройки "Газпрома"

Опубликовано 22.05.2018 в разделе комментариев 0

Sberbank CIB уволил аналитика, рассказавшего кому выгодны мегастройки "Газпрома"

Sberbank CIB уволил аналитика Алекса Фэка после того, как был обнародован его отчет, в котором утверждается, что главными выгодоприобретателями от проектов "Газпрома" являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко, сообщает РБК.

По словам аналитика, инициатива по написанию отчета исходила от него. При этом он отказался комментировать свои дальнейшие планы по трудоустройству и называть фамилию инициатора его увольнения.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев подтвердил факт увольнения Александра Фека с 23 мая.

"Sberbank CIB подтверждает увольнение аналитика, подготовившего отчёт о Газпроме. Отчёт был выпущен аналитиком корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка - Sberbank CIB. Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтверждённых данных и информации из открытых и подтверждённых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жёсткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их. В данном случае, к сожалению, мы имеем дело с непрофессиональным отчётом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм. К сожалению, 8 мая он был опубликован, причём распространение также проходило с грубыми нарушением внутреннего распорядка компании", - цитирует RNS Буланцева.

Напомним, майский доклад аналитиков Sberbank CIB Алекса Фэка и Анны Котельниковой о российских нефтегазовых компаниях был обнародован накануне, 21 мая. В нем утверждается, что главными выгодоприобретателями строительства газопроводов "Северный поток-2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток" являются крупнейшие подрядчики - в первую очередь, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

По расчетам аналитиков, капиталовложения в эти проекты низкорентабельны. "Мы обнаруживаем, что решения "Газпрома" становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", - отмечают авторы доклада. По прогнозам эксперты суммарная стоимость "Турецкого потока" превысит $20 млрд, "Северного потока-2" - $17 млрд. Аналитики считают, что "Турецкий поток" в ближайшие 50 лет не выйдет на уровень безубыточности, а "Северный поток-2" "не окупится в течение 20 лет".

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Анны Котельниковой и Валерия Нестерова вышел отчет с критическими оценками работы главы "Роснефти" Игоря Сечина – "Rosneft: We Need to Talk About Igor" ("Роснефть": надо поговорить об Игоре"). В нем говорилось, что "Роснефть" после 2013 года вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила 22 миллиарда долларов "на приобретение без четкой сфокусированности". Sberbank CIB позже извинился перед "Роснефтью" и исправил доклад.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
ЧП в локомотивном депо Кременчуг
22.05.2018
"Кинжал" или распил?
"Кинжал" или распил?
22.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Sberbank CIB уволил аналитика, рассказавшего кому выгодны мегастройки "Газпрома" (0)
Шуваловым усилят Внешэконобанк (2)
Жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на медицину, умерла от рака (3)
Российским школьникам расскажут о "Правах человека" (6)
Ретейлеры предупредили о риске роста цен из-за закона о контрасанкциях (2)
Песков призвал верить в ракеты Путина (13)
Госдума одобрила введение штрафов за использование анонимайзеров (7)
Госдума приняла закон о контрсанкциях (3)
Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку из-за отмены выборов (3)
Британия потребовала от Абрамовича объяснить происхождение его миллиардов (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К ругани между Москвой и Вашингтоном по поводу "чудо-оружия" Путина
Максим Калашников Максим Калашников: К убийству многодетной мамы в Псебае (Кубань). И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Судьба митинга- политинформации 31 мая
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кто они такие
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss