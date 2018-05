Sberbank CIB уволил аналитика, рассказавшего кому выгодны мегастройки "Газпрома"

Sberbank CIB уволил аналитика Алекса Фэка после того, как был обнародован его отчет, в котором утверждается, что главными выгодоприобретателями от проектов "Газпрома" являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко, сообщает РБК.

По словам аналитика, инициатива по написанию отчета исходила от него. При этом он отказался комментировать свои дальнейшие планы по трудоустройству и называть фамилию инициатора его увольнения.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев подтвердил факт увольнения Александра Фека с 23 мая.

"Sberbank CIB подтверждает увольнение аналитика, подготовившего отчёт о Газпроме. Отчёт был выпущен аналитиком корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка - Sberbank CIB. Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтверждённых данных и информации из открытых и подтверждённых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жёсткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их. В данном случае, к сожалению, мы имеем дело с непрофессиональным отчётом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм. К сожалению, 8 мая он был опубликован, причём распространение также проходило с грубыми нарушением внутреннего распорядка компании", - цитирует RNS Буланцева.

Напомним, майский доклад аналитиков Sberbank CIB Алекса Фэка и Анны Котельниковой о российских нефтегазовых компаниях был обнародован накануне, 21 мая. В нем утверждается, что главными выгодоприобретателями строительства газопроводов "Северный поток-2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток" являются крупнейшие подрядчики - в первую очередь, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

По расчетам аналитиков, капиталовложения в эти проекты низкорентабельны. "Мы обнаруживаем, что решения "Газпрома" становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", - отмечают авторы доклада. По прогнозам эксперты суммарная стоимость "Турецкого потока" превысит $20 млрд, "Северного потока-2" - $17 млрд. Аналитики считают, что "Турецкий поток" в ближайшие 50 лет не выйдет на уровень безубыточности, а "Северный поток-2" "не окупится в течение 20 лет".

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Анны Котельниковой и Валерия Нестерова вышел отчет с критическими оценками работы главы "Роснефти" Игоря Сечина – "Rosneft: We Need to Talk About Igor" ("Роснефть": надо поговорить об Игоре"). В нем говорилось, что "Роснефть" после 2013 года вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила 22 миллиарда долларов "на приобретение без четкой сфокусированности". Sberbank CIB позже извинился перед "Роснефтью" и исправил доклад.