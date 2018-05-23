После рекордного роста цен на бензин правительство пообещало снизить акцизы

Правительство поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на бензин на 3 тыс. рублей за тонну и на 2 тыс. рублей за тонну на дизельное топливо, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке, заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"Было принято решение у вице-премьера Дмитрия Козака о снижении акцизов для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и 2 тыс. для дизеля. Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза и проработать Минфину до 1 июля от действующей ставки снизить акциз", - цитирует ТАСС Махонина.

Отметим, что с начала года цены на дизельное топливо выросли на 9%, а на бензин — на 4,7%. По данным на 14 мая, средняя розничная цена бензина в России перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. В ЦБ объяснили рост цен на бензин повышением акцизов и международных цен на топливо.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин заявлял, что в нынешней экономической ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Он подчеркнул, что главным образом рост цен на бензин зависит от акцизов. Президент пообещал, что обсудит этот вопрос с главой ФАС Игорем Артемьевым.