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Московский листок

ВЦИОМ: 76% российских бизнесменов заявили о катастрофе в российской экономике

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: 76% российских бизнесменов заявили о катастрофе в российской экономике

Подавляющее большинство российских предпринимателей (76%) оценивают нынешнее состояние экономики как проблемное и катастрофическое, свидетельствуют результаты майского исследования ВЦИОМ "Оценка динамики факторов, влияющих на бизнес, и мер, направленных на возобновление экономического роста".

По данным социологов, о "хорошем" экономическом положении в стране заявили лишь 4% респондентов, еще 17% полагают, что оно стабильное.

Почти две трети предпринимателей (63%) сообщили, что за последний год положение их компании серьезно ухудшилось (против 59% в 2017 году). Число респондентов, полагающих, что положение их предприятий улучшилось или скорее улучшилось, напротив упало (12% в 2018 г. против 15% в 2017 г.).

Среди главных факторов, сдерживающих развитие бизнеса опрошенные предприниматели назвали: неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке.

Почти две трети предпринимателей (64%) пожаловались на рост тарифов естественных монополий, еще 51% заявили о росте налоговой нагрузки на предприятия.

69% респондентов полагают, что предпринимаемые правительством РФ меры по возобновлению экономического роста неэффективны (64% в 2017 году).

41% опрошенных бизнесменов уверены, что у правительства нет внятного плана по возобновлению экономического роста (против 38% в 2017 году), только 16% считают, что он имеется (против 19% в 2017 г.).

Опрос ВЦИОМ проводился в мае текущего года в восьми федеральных округах по заказу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей среди руководящего состава организаций (владельцы/директора, топ-менеджмент). Объем выборки - 1401 респондент.

 



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