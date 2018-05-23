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Московский листок

Жанаозенские рабочие бастуют!

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 0

Около 1000 рабочих государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» в Мангистауской области Казахстана объявили забастовку. Часть из них начала голодовку.

Днём 22 мая на автостанции города Жанаозен состоялся митинг работников, на котором собирались подписи под требованиями к работодателю. Трудящиеся, в частности, не согласны с действиями руководства, которое проводит сокращения по формуле «5/50», что приведёт к увеличению эксплуатации.

Сейчас на предприятии не хватает рабочих рук — это тоже отразилось в требованиях.

Основные требования трудящихся

1. Прекратить увольнения по программе «5/50» в ЦКРС, ПРС. Уволить Т. Сахиева, Т. Бимагамбетова, С. Абденова[3], А. Умбеталина.

2. Поменять программу «5/50».

3. Не продавать и не раздавать цехи ОСК

4. Определить оптимальную численность работников в ОСК.

5. Не применять временные переводы в цеху.

6. Ввести мораторий (вероятно, на сокращение штата и временные переводы работников).

7.Созыв трёхсторонней комиссии для рассмотрения требований работников.

8. Почему работают только два помощника бурильщика? Куда уходит зарплата третьего помощника? Требуем принять на работу третьего помощника бурильщика

9. Закупка новых агрегатов.

10. Прекращение доверительного управления.

11. Неприкосновенность всех участников данного митинга.

12. В руководстве ОСК не должны работать те, кто настроен против рабочих

13. Пересмотр тарифов.

14. Не принимать иногородних, так как нам самим не хватает работы.



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Жанаозенские рабочие бастуют!
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