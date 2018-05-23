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Московский листок

В России могут запретить Booking.com

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 1

В России могут запретить Booking.com

Минкультуры поручило Ростуризму "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

По данным издания, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. Представить свое заключение по этому вопросу Ростуризм должен до 4 июня этого года.

Отмечается, что инициатива ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции принадлежит руководителю туроператора "Свой ТС" Сергею Войтовичу.

Он предложил ограничить работу Booking.com только в части российских гостиниц и только для находящихся на территории России клиентов. По его замыслу ограничение не должно распространяться на бронирование гостиниц в других странах, а также на иностранцев, желающих забронировать отели в России.

По словам Войтовича, Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но юридически не является туроператором, не платит соответствующие взносы и не подпадает под контроль Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей.

При этом он отметил, что сервис занимает на рынке доминирующее положение - на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России. "Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями — Accor, Rezidor и Radisson. Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке", - отметил Войтович.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Смехота...
Калькулятор написал 23.05.2018 09:42
Невидимая рука рынка взяла Войтовича за яйца.
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