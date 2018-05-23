В Раде предложили считать Крымский мост собственностью Украины

Крымский мост через Керченский пролив принадлежит Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112.Украина". "Крым действительно наш. Безусловно, украинский, наш. По моему мнению, как гражданина Украины, как государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма - тоже украинские ... Если Крым наш, то и Керченский мост наш. И слава богу, что он есть", - сказал Шуфрич.

При этом он отметил, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море. "Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", - заявил депутат.

Накануне, депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожить Крымский мост. "Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", - сказал он.