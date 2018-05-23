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Московский листок

В Раде предложили считать Крымский мост собственностью Украины

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 6

В Раде предложили считать Крымский мост собственностью Украины

Крымский мост через Керченский пролив принадлежит Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112.Украина". "Крым действительно наш. Безусловно, украинский, наш. По моему мнению, как гражданина Украины, как государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма - тоже украинские ... Если Крым наш, то и Керченский мост наш. И слава богу, что он есть", - сказал Шуфрич.

При этом он отметил, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море. "Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", - заявил депутат.

Накануне, депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожить Крымский мост. "Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", - сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Во-первых, взорвать
и во-вторых, присвоить написал 23.05.2018 10:17
смотры нэ пэрэпутай!
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(без названия)
Чукча написал 23.05.2018 10:10
Не может быть украинским имущество, которое нельзя пропить пиндосам.
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(без названия)
как известно написал 23.05.2018 10:09
Нестор Шуфрич - на 121% пророссийский. Из пророссийской Партии Регионов перешел к пророссийскому Вадиму Рабиновичу, личный друг кума Путина Медведчука. Шуфрич ездит в Москву за инструкциями каждый месяц. Получая их также по каналу Путин-Медведчук. Такие заявления согласованы с Путиным.
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(без названия)
стоик1173 написал 23.05.2018 10:00
сионист Порошенко с верным слугой сортирным Карликом организовали геноцид славян Украины и России?
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(без названия)
Финни написал 23.05.2018 09:52
Вообще то это все священная собственность Советского Народа а не нацистских режимов Украины и Рашки,в которых смертность населения возросла в 50 раз.
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думаю пора устроить конкурс - чьи депутаты глупее наши или украинские
корнхолио написал 23.05.2018 09:43
даже не знаю кто победит.
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