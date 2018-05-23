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Московский листок

Банк ВТБ отказался кредитовать Дерипаску из-за санкций

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 3

Банк ВТБ отказался кредитовать Дерипаску из-за санкций

Российский государственный банк ВТБ прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской и его компаниями из-за санкций США, заявил президент банка Андрей Костин в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Мы больше не даем ему новых кредитов, мы не ведем никаких операций с ним и его компаниями… По "Русалу" и другим компаниям мы ждем решений OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами). Мы надеемся, что проблема будет решена, потому что ВТБ - крупный кредитор "Русала", и нам нужно вернуть наши средства", - заявил Костин.

При этом он выразил надежду, что ситуация вокруг активов Дерипаски не повлияет на ВТБ. "Кредиты компаниям, попавшим под санкции, составляют менее 2% активов банка, поэтому, конечно, это влияет на нас в определенной степени, но мы должны наблюдать за тем, что произойдет. Есть обсуждения, что они [санкции] могут быть сняты с "Русала" и некоторых других компаний. Так что будем наблюдать, но пока это не представляет для нас большой проблемы", - отметил банкир.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 15 российских компаний. Восемь из них контролируются бизнесменом Олегом Дерипаской или его структурами. Это En+ Group, UC Rusal, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Дерипаска не вписался в рынок
фыва-23 написал 23.05.2018 11:10
В государстве Russia какая-то шизофрения царит. Кнопкодавы Думы требуют уголовной ответственности для тех, кто исполняет американские санкции. Главы государственных "Сбербанка" и ВТБ Греф и Костин соучаствуют в санкциях США против Крыма, теперь и против Дерипаски и им все нипочем.
Ну давайте, путинисты, требуйте отставок Грефа и Костина и заведения на них уголовных дел за соучастие в американских санкциях.
"мы ждем решений OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами)." - заявляет гос. чиновник РФ. Как такое нынешнее уродство можно Россией называть? Это оскорблять Россию. Нынешний режим можно называть только Рашкой (Russia).
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сегодня веселый день
Калькулятор написал 23.05.2018 10:42
А если Трамп прикажет им яйца себе отрезать (а не отрежут - будут санкции)?
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(без названия)
Финни написал 23.05.2018 10:17
Офигеть! Ручные мартышки Хозяев денег отказались отвалить бабла реальному пацану из сырьевой и клерикальной помойки.Не понятиям это.
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