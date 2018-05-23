Финансирование КПРФ и ЛДПР увеличится в 7,6 раз

Госдума единогласно и без обсуждения одобрила в первом чтении законопроект, который в 7,6 раз увеличивает финансирование политических партий по итогам выборов президента.
Поправку в закон о партиях внес в Думу в декабре 2017 г. кандидат в президенты Владимир Жириновский. Как отмечается в пояснительной записке, финансирование планируется увеличить с 20 рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.
Предполагается, что госфинансирование будет выделено только тем партиям, чей кандидат в президенты получил не менее 3% голосов.
Отметим, что принятие данного закона существенно улучшит финансовое благосостояние двух партий - КПРФ и ЛДПР. Только их кандидаты на прошедших президентских выборах набрали свыше 3% голосов. Так КПРФ, чей кандидат Павел Грудинин набрал 8,659 млн голосов, получит 1,3 1,3 млрд рублей, а ЛДПР – 631,6 млн. рублей за 4,154 голосов Жириновского.
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 23.05.2018 13:09
Два политических ПАМПЕРСА -
они СМЕРДЯТ и ВОНЯЮТ!
Названия ИХ - КПРФ и ЛДПР,
и то,что ЭТО ТАК - ВСЕ в РФ Знают!
* * * * * * * *
У т.н."ед-ро" - ОНИ на СОДЕРЖАНИИ!
Эти ДВА ХОЛУЯ специально СОЗДАНЫ,
чтобы выполнять "ед-ро" задании!
И когда они друг-друга "ругают",
ЗНАЧИТ они - ЦУ "ед-ро" выполняют!
* * * * * * *
ПАМПЕРСАМИ у "ед-ро" - эти два
ХОЛУЯ являются!Ими в России
УСПЕШНО - массы оБОЛВАНиваются!
*Долгие годы - ДУРИТ в РФ народ,
этот ХОЛУЙский - КПРФовский и
ЛДПРовский - ЛЖИвый СБРОД!!!
->Народ на них - давно ПЛЮЁТ!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...Благодарю
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 23-5-18.
Малютка Скуратов написал 23.05.2018 13:00
Езороз написал 23.05.2018 12:45
булгахтер написал 23.05.2018 12:38
да плебеи написал 23.05.2018 12:36
фыва-23 написал 23.05.2018 12:24