Финансирование КПРФ и ЛДПР увеличится в 7,6 раз

Госдума единогласно и без обсуждения одобрила в первом чтении законопроект, который в 7,6 раз увеличивает финансирование политических партий по итогам выборов президента.

Поправку в закон о партиях внес в Думу в декабре 2017 г. кандидат в президенты Владимир Жириновский. Как отмечается в пояснительной записке, финансирование планируется увеличить с 20 рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.

Предполагается, что госфинансирование будет выделено только тем партиям, чей кандидат в президенты получил не менее 3% голосов.

Отметим, что принятие данного закона существенно улучшит финансовое благосостояние двух партий - КПРФ и ЛДПР. Только их кандидаты на прошедших президентских выборах набрали свыше 3% голосов. Так КПРФ, чей кандидат Павел Грудинин набрал 8,659 млн голосов, получит 1,3 1,3 млрд рублей, а ЛДПР – 631,6 млн. рублей за 4,154 голосов Жириновского.