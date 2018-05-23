Анатолий Баранов: Реакция Пескова такова, как будто деньги Абрамовича его собственные

Дал комментарий "Свободной прессе" о национальных и "интернациональных" деньгах одного из ближайших друзей Путина.

По мнению главного редактора портала ФОРУМ.мск Анатолия Баранова, реакция Пескова такова, как будто деньги Абрамовича его собственные.

— В принципе, это нормально, когда власти страны вступаются за национальный бизнес. Но в случае с Абрамовичем власти вступаются за право бизнеса выводить средства из страны и инвестировать их в чужие экономики. Однако ж возникает и вопрос, насколько деньги Абрамовича его деньги, а насколько, скажем так, «не совсем». Зачем ему сразу несколько яхт класса «люкс»? Почему, не обладая ни британским подданством, ни даже видом на жительство, а всего лишь бизнес-визой на 40 месяцев, он купил дорогущий, королевский особняк в Белгравии, британский футбольный клуб и фактически осел в Соединенном Королевстве?

— Да, почему?

— А для этого надо вспомнить отечественную новейшую историю, вспомнить, кому и как доставались лакомые куски госсобственности на залоговых аукционах. Ведь далеко не случайным людям, не всем подряд. А только тем, кому, по каким-то причинам, можно было доверить управление миллиардными активами. И вовсе не об отраслевом профессионализме речь — новоиспеченные олигархи были особо доверенными лицами. Потом теряли доверие и переставали быть олигархами — так Березовский потерял почти все, и это все перешло к Абрамовичу. Причем заметим — однажды приватизированное почти никогда обратно государственным не становилось, менялись только доверенные лица. А чьи доверенные лица? Чьим доверием они то пользовались, то теряли его? Вот отношения с «высоким доверителем» у Британии испортились, и начали прессовать Абрамовича.

— Как вы считаете, откуда вообще основные средства у Абрамовича?

— Сначала они ему перешли от Березовского, но в виде активов, главным образом «Сибнефти». А «Сибнефть» была образована из активов, приватизированных приблизительно за 100 миллионов долларов — баснословно дешево даже по тем временам. Так бывает, когда кто-то продает сам себе. Собственно, в этом и была суть приватизации через так называемые «залоговые аукционы» — государственные управляющие передали сами себе государственные активы через «доверенных лиц».

Но есть основания полагать, что это не была активность самих госуправляющих — без санкции с самого верха такого не бывает. Собственно, ради этого Ельцин пошел на государственный переворот в 1993 году.

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