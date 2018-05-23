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Московский листок

Денег нет, но вы ищите: Медведев поручил министрам за 1,5 месяца найти деньги на майские указы

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 5

Денег нет, но вы ищите: Медведев поручил министрам за 1,5 месяца найти деньги на майские указы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования новых майских указов президента Владимира Путина. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. К 15 августа профильные ведомства должны представить правительству готовые варианты нацпроектов по реализации майского указа, а к 1 октября — "дорожные карты" по их выполнению.

Ранее Медведев, выступая перед всеми фракциями в Госдуме, заявил, что на реализацию всех задач, поставленных в новых майских указах, потребуется около 25 трлн руб. По его словам. Основная часть финансовых потребностей уже заложена в бюджет. "По предварительным подсчетам объем средств составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб", - заявил Медведев.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В нем президент поручил правительству снизить уровень бедности в два раза, увеличить продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет, ежегодно улучшать жилищные условия пяти миллионов семей. Кроме того, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых.

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Капитан очевидность! написал 23.05.2018 15:00
Вот способ получить деньги: введите налог на перемещение по регионам - чем больше регионов чел проезжает - тем больше платит. А так же налог на пребывание в чужом регионе - чем регион дальше от места прописки - тем больше платит.
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(без названия)
miercoles написал 23.05.2018 14:36
Этож скока раз подряд можно ЛЮБИТЬ МОСК дарагих расиян повышением улучшением продолжительностью ?... А.. ??? Скока уже было вот-вот, скорее всего, в ближайшее время, на днях, или раньше. Это уже хамство какое-то. Точнее оне там йобанулися совсем. Они нас там, называют - "ПРОСТЕЙШИЕ". Возможно оно где-то так и есть. Но не настолько же.
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(без названия)
Ка-Се написал 23.05.2018 14:35
"Кроме того, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира"
А вот и пиз?ит, к тому году или нефть кончится или трубы погниют.
Или по ?изде мешалкой так дадут, что, забудем не то, что Средиземное ли какое там еще за прибалтикой, черное будем обходить стороной.
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Re:
размышляющий написал 23.05.2018 14:09
Ну то есть надобно построить в РФ коммунизьм к 2030 г. А по сеньке ли шапка?
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(без названия)
стоик1165 написал 23.05.2018 14:00
Бизнес-сообщество предлагает лишить чиновников и парламентариев отдыха в "санкционных" странах
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/23may2018/business.html
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