Денег нет, но вы ищите: Медведев поручил министрам за 1,5 месяца найти деньги на майские указы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования новых майских указов президента Владимира Путина. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. К 15 августа профильные ведомства должны представить правительству готовые варианты нацпроектов по реализации майского указа, а к 1 октября — "дорожные карты" по их выполнению.

Ранее Медведев, выступая перед всеми фракциями в Госдуме, заявил, что на реализацию всех задач, поставленных в новых майских указах, потребуется около 25 трлн руб. По его словам. Основная часть финансовых потребностей уже заложена в бюджет. "По предварительным подсчетам объем средств составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб", - заявил Медведев.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В нем президент поручил правительству снизить уровень бедности в два раза, увеличить продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет, ежегодно улучшать жилищные условия пяти миллионов семей. Кроме того, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых.