Денег нет, но вы ищите: Медведев поручил министрам за 1,5 месяца найти деньги на майские указы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования новых майских указов президента Владимира Путина. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. К 15 августа профильные ведомства должны представить правительству готовые варианты нацпроектов по реализации майского указа, а к 1 октября — "дорожные карты" по их выполнению.
Ранее Медведев, выступая перед всеми фракциями в Госдуме, заявил, что на реализацию всех задач, поставленных в новых майских указах, потребуется около 25 трлн руб. По его словам. Основная часть финансовых потребностей уже заложена в бюджет. "По предварительным подсчетам объем средств составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб", - заявил Медведев.
Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
В нем президент поручил правительству снизить уровень бедности в два раза, увеличить продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет, ежегодно улучшать жилищные условия пяти миллионов семей. Кроме того, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых.
Капитан очевидность! написал 23.05.2018 15:00
miercoles написал 23.05.2018 14:36
Ка-Се написал 23.05.2018 14:35
А вот и пиз?ит, к тому году или нефть кончится или трубы погниют.
Или по ?изде мешалкой так дадут, что, забудем не то, что Средиземное ли какое там еще за прибалтикой, черное будем обходить стороной.
размышляющий написал 23.05.2018 14:09
стоик1165 написал 23.05.2018 14:00
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