Декоммунизация везде: Казахстан не отстаёт от РФ и Украины

На Украине снесено более полутора тысяч памятников Ленину с момента победы Евромайдана, недавно отчитался перед нацией Порошенко. Такого урожая государственного вандализма не было вроде бы ни в одной из экс-республик СССР - но это только на первый взгляд. Ползучая декоммунизация идёт на всех островках разрушенного Союза - разве что Белоруссия пока является исключением, хотя и в ней время от времени националисты и либералы подвывают на тему десоветизацтии (которая и есть антикоммунизм).

Однако, как мы совсем недавно, анонсируя "Одесский реквием 2018" предсказывали - антикоммунизм процветает и там, где вроде бы декларируется "евразийская дружба", экономическое сотрудничество, куда частенько наведывается Путин, чтобы с Назарбаевым попозировать перед телекамерами. Вот, мол, и без СССР - дружим, всё у нас хорошо...

У правящего касса, может быть, и хорошо - даже прекрасно, по некоторым данным. А вот трудящиеся из того же Казахстана в РФ оказываются бесправными гатарбайтерами - такова цена не просто "распада Союза", а нарастающей реакции, антисоветчины, десоветизации на государственном уровне, перед которой, как перед паровозом всегда бегут либералы. В Казахстане они, конечно, ещё и националисты - как же иначе. И вот до каких курьёзов они порой договариваются (цитируем заметку Сакена Жунусова целиком, слегка нарастив её фактами):

- Жанболат Мамай возмущен на своей страничке в фейсбуке тем, что 9 мая по Алматы пронесли красный флаг. Он разразился бурной речью по этому поводу и договорился до того, что коммунистическую идеологию нужно запретить.

А вот факты, с которыми так идейно не дружит Мамай.

На войну было мобилизовано 1 200 000 казахстанцев, половина, 600 тысяч погибло в сражениях. Это наши деды и прадеды. Они воевали под священными для нас и для них красными знаменами!

А сейчас проамериканский либерал Мамай, забыв о трепетном почтении казахов к духу предков, к аруахам, выливает на Знамя Победы ушат классовой ненависти к красному знамени победы.

Он призывает запретить коммунистическую идеологию, забыв, что 600 тысяч наших дедов и прадедов воевали за Советскую власть — за живую носительницу этой идеологии, за строителя наших городов, школ, больниц, заводов...

Мамай аргументирует свое требование запрета коммунизма тем, что он запрещен в Европе, забыв при этом, что де факто против нашей страны, против благословенной страны Советов, страны рабочих и крестьян, воевала с 1941-го практически вся (кроме Швейцарии) объединенная Европа, и, тем не менее, наши деды и прадеды победили.

Теперь Вам понятно, почему Мамай за запрет коммунизма? Потому что Европа помнит свой «вклад» в «разгром» СССР и требует у таких, как Мамай, содействия в очернении коммунизма. Европа хочет взять у коммунизма запоздалый реванш за свое позорное поражение в войне против СССР под руководством Гитлера.

Та война продолжается. По факту, ту войну Мамай продолжает уже на стороне Гитлера, прикрываясь своим махровым антикоммунизмом. Воистину, неисповедимы пути господни!

И последнее. Мамай ставит на одну доску фашизм и коммунизм. Эти понятия он делает эквивалентными.

Вывод: значит, 600 тысяч наших предков, 12 миллионов советских солдат боролись за торжество фашизма? Значит, даже если они не были членами партии большевиков, они по качеству своей добровольной жертвы, отдавая жизни за будущий, за наш социализм - были фашистами?!

Называть наших предков, павших в борьбе с фашизмом, - фашистами, это явный перебор. Но так выходит по логике Мамая.

Такова логика трусливых, продажных, двуличных, неблагодарных, вшивых либерастов, у которых родина — это деньги метрополий.

Слава великой победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г.!

Вечная память нашим отцам, дедам, прадедам, павшим в борьбе с фашизмом под красными знаменами победы!

От редакции: По количеству снесённых памятников - не только большевикам Кирову, Мирзояну (первому секретарю КПК и первому фактическому руководителю Советского Казахстана), но и героям Великой Отечественной, - Казахстан не очень сильно отстаёт от Украины, Латвии, Эстонии, Литвы...

Декоммунизация тотальна - и Россия в ней не является исключением, просто Путин и его коллеги выдавливают старыми символами - советские. Метод этот менее шокирующий, зато более действенный, но и более протяжённый во времени. Однако вглядитесь, не было ли точно таким же вандализмом предпринятое в 2013-м "преобразование" стелы революционных мыслителей в стелу 400-летия Дома Романовых? Одни имена (Маркса сотоварищи) стёрли - "вернули" царизм...

Все они, национальные буржуазии России, Украины, Казахстана, с разной скоростью - тянут в разное, но для нас-то одинаково досоветское прошлое. Социальный регресс этот не останавливается на символах - суть его лежит, конечно же, глубже, в реставрации экономического бесправия пролетариата и крестьянства, в разобщении трудящихся и в наживе на этом буржуазии. Тот же Мамай, явно не бывавший ни разу на Мамевом кургане, раз ему так чужд красный флаг - не случайно же, а на чьи-то деньжата снимает кино "Если бы победил Алаш" (партия казахских национал-сепаратистов, антикоммунистов 1920-х годов), что в точности выражает общую тенденцию "бегства идентичности", бегства из СССР уже на уровне поиска "корней". Поиска оправдания нынешнему прозябанию трудового большинства, поиска оправдания утрате власти трудовым народом - как в Казахстане, так и "далее везде".

Да и смеет ли кого-то упрекать в непочтении к Великой Победе сама РФ - лишь один из осколков того целого, которое работало только вместе, СССР, - если в ней самой 9 мая стал давно не Днём Победы, а "Днём примирения и согласия" (просто он сместился с 7 ноября), когда боевой символ власовцев, триколор, вместе со свастикой воевавший против красного знамени - не просто вывешивается рядом с ним на каждом доме, но ещё и лидирует на марше по Красной площади?!

Есть, над чем задуматься, причём - всем, и республикам, и компартиям. Такие "мамаи, не помнящие родства" сидят везде и, не являясь властью, суфлируют ей...

Д.Ч.

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