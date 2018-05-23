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Московский листок

Глава аналитического подразделения Sberbank CIB уволен после скандального доклада о "Газпроме"

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 1

Глава аналитического подразделения Sberbank CIB уволен после скандального доклада о "Газпроме"

Sberbank CIB уволил главу аналитического подразделения Александра Кудрина того, как был обнародован обзор, в котором утверждается, что главными выгодоприобретателями от проектов "Газпрома" являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики – "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Ранее, как сообщалось, работы лишился один из авторов документа, аналитик Александр Фэк.

"Отчет от 8 мая вышел из нашей дочерней структуры Sberbank CIB. Отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться", - цитирует пресс-служба Сбербанка главу кредитной организации Германа Грефа.

Напомним, майский доклад аналитиков Sberbank CIB Алекса Фэка и Анны Котельниковой о российских нефтегазовых компаниях был обнародован накануне, 21 мая. В нем утверждается, что главными выгодоприобретателями строительства газопроводов "Северный поток-2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток" являются крупнейшие подрядчики - в первую очередь, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

По расчетам аналитиков, капиталовложения в эти проекты низкорентабельны. "Мы обнаруживаем, что решения "Газпрома" становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", - отмечают авторы доклада. По прогнозам эксперты суммарная стоимость "Турецкого потока" превысит $20 млрд, "Северного потока-2" - $17 млрд. Аналитики считают, что "Турецкий поток" в ближайшие 50 лет не выйдет на уровень безубыточности, а "Северный поток-2" "не окупится в течение 20 лет".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ка-Се написал 23.05.2018 14:40
"Аналитики считают, что "Турецкий поток" "
Да муй с ними с аналитиками. Бандерлоги еще потуже затянут пояски, и на очередных "выборах" опять себя адекватно бандерлогам поведут. И все окупится. По крайней мере для владельцев акций указанных в заметке.
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