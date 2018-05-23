Минстрой займется уплотнением городов рази майских указов Путина

Минстрой России предложил активней уплотнять городскую застройку для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным в новом "майском указе" задачи по увеличению объемов ввода жилья в России до 120 млн кв.м в год.
"Нужно вовлекать земли внутри городов, а не поля без инфраструктуры, когда миллиарды нужны, чтобы этот район зажил. Нужны неиспользуемые земли внутри городов, неважно, кому они принадлежат. Там есть инфраструктура, объекты присоединяются к существующей дорожной сети, не надо строить никакие новые вылетные магистрали. Без этого увеличение объемов невозможно", - цитирует Интерфакс заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.
Он также указал на необходимость модернизации работы строительной отрасли. "Нам нужно сокращать цикл строительства и повышать качество стройки. Застройщику это даст возможность оптимизировать затраты и издержки, а для граждан это приведет к снижению затрат на содержание дома", - сказал замминистра на "круглом столе" в Совете Федерации.
Victor написал 23.05.2018 16:40
2. Оборона от пришлого врага.
3. Развитие культуры.
В настоящее время: Пункт 3 полностью перешел в Интернет.
Пункт 2 в связи с созданием оружия массового поражения инвертировался: защита теперь в рассредоточении.
Итак, у современных городов уцелела только одна функция, наиболее архетипическая: Поощрение латентной и не латентной педерастии.
Victor написал 23.05.2018 16:33
Во первых: ядреная бонбардировка деревни Гадюкино исключена (что знают даже тупые американские генералы, чего они и бомбили то Хиросиму и Нагасаки, а не окопавшуюся квантунскую армию: при такой атаке убили бы человек пятьсот солдат). Во вторых: переезд в города это сразу демографическая катастрофа.
Увы. Это древнее эзотерическое искусство: предвидеть последствия своих решений- ныне полностью и безвозвратно утеряно.
правофланговый написал 23.05.2018 16:28
miercoles написал 23.05.2018 16:23
правофланговый написал 23.05.2018 16:16
Victor написал 23.05.2018 15:44
Чисто конкретно: вообще-то может прийти злой ИГИЛ (запрещенный в РФ) и ядрено заминировать город-гей Москву. Или там пандемия. Тем более вероятная, чем больше мегаполисы и коммуникации между ними. Ну и когда геев такое останавливало. Они же всегда ищут на свою опу приключений.
Мосье Стасишин конечно оптимизирует ситуацию. Как он и геи ее видят. Реальную то- нет.
Фан-фан картофан написал 23.05.2018 15:19
возмущенный написал 23.05.2018 15:17