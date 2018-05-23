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Московский листок

Минстрой займется уплотнением городов рази майских указов Путина

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 8

Минстрой займется уплотнением городов рази майских указов Путина

Минстрой России предложил активней уплотнять городскую застройку для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным в новом "майском указе" задачи по увеличению объемов ввода жилья в России до 120 млн кв.м в год.

"Нужно вовлекать земли внутри городов, а не поля без инфраструктуры, когда миллиарды нужны, чтобы этот район зажил. Нужны неиспользуемые земли внутри городов, неважно, кому они принадлежат. Там есть инфраструктура, объекты присоединяются к существующей дорожной сети, не надо строить никакие новые вылетные магистрали. Без этого увеличение объемов невозможно", - цитирует Интерфакс заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

Он также указал на необходимость модернизации работы строительной отрасли. "Нам нужно сокращать цикл строительства и повышать качество стройки. Застройщику это даст возможность оптимизировать затраты и издержки, а для граждан это приведет к снижению затрат на содержание дома", - сказал замминистра на "круглом столе" в Совете Федерации.

 

 



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Всего комментариев к статье: 8
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функции городов
Victor написал 23.05.2018 16:40
1. Поощрение латентной и не латентной педерастии.
2. Оборона от пришлого врага.
3. Развитие культуры.
В настоящее время: Пункт 3 полностью перешел в Интернет.
Пункт 2 в связи с созданием оружия массового поражения инвертировался: защита теперь в рассредоточении.
Итак, у современных городов уцелела только одна функция, наиболее архетипическая: Поощрение латентной и не латентной педерастии.
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Re: В советском союзе, строили новые города на пустом месте !!!
Victor написал 23.05.2018 16:33
Величайшее интеллектуальное достижение советской власти: это запрет колхозникам при Джугашвили переезжать в города.
Во первых: ядреная бонбардировка деревни Гадюкино исключена (что знают даже тупые американские генералы, чего они и бомбили то Хиросиму и Нагасаки, а не окопавшуюся квантунскую армию: при такой атаке убили бы человек пятьсот солдат). Во вторых: переезд в города это сразу демографическая катастрофа.
Увы. Это древнее эзотерическое искусство: предвидеть последствия своих решений- ныне полностью и безвозвратно утеряно.
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(без названия)
правофланговый написал 23.05.2018 16:28
Баранов, передай Лимонову, памятник у метро 1905 года попал под Мою улицу , огорожен , а он пишет что митинг якобы там согласовали. Там огорожено заборчеком стканью в полоску полностью, вместе с о сквером, кто ему митингто там соглаосовал-то...Это тоже косвенно про московскую недвижимость которая как мы заем усэгда в цене...
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(без названия)
miercoles написал 23.05.2018 16:23
В советском союзе, строили новые города на пустом месте !!! А эти даже на пристройки неспособны.
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(без названия)
правофланговый написал 23.05.2018 16:16
Во всяком случае все советские гаражные кооперативы к 2020 году снесут под это дело. Да и при СССР давалось с трудом, при раннем Лужке , поздний Лужок уже пеотихонько начал сносить, начав кстати с тем, чов свой ранний период он разрешал - ракушки. Сейчас даже последние ракушкои под ноль. УГНу ракушки портили облик дворов итд. После 2000 стали сносить первые ракушки. ТЕперь уже ГСК, хотя зачем ВАм автомобиль, ведь через парунелель бензинчик по 50 рублей будет-с.
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общая теория цивилизаций
Victor написал 23.05.2018 15:44
Сначала в каком-нибудь месте начинают кучковаться латентные геи. Поскольку это геи, они откидываются не оставив потомства, и остается бесхозная инфраструктура. На эту инфраструктуру, как мухи на гумно, налетают следующие латентные геи. Их привлекает не только инфраструктура, но и то, что на потомстве можно будет сэкономить: ведь к этому месту выстроились в очередь все латентные геи.
Чисто конкретно: вообще-то может прийти злой ИГИЛ (запрещенный в РФ) и ядрено заминировать город-гей Москву. Или там пандемия. Тем более вероятная, чем больше мегаполисы и коммуникации между ними. Ну и когда геев такое останавливало. Они же всегда ищут на свою опу приключений.
Мосье Стасишин конечно оптимизирует ситуацию. Как он и геи ее видят. Реальную то- нет.
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правильно!
Фан-фан картофан написал 23.05.2018 15:19
и чтоб на один унитаз 200 задниц. в 1 автобус 1000 человек. И ходить по тропинкам между мусорных куч. И пробки круглосуточные
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(без названия)
возмущенный написал 23.05.2018 15:17
Эти кремлевские уроды по-прежнему желают жировать на остатках советского наследия. Нет бы построить что-нибудь с нуля! Нет, эти вонючие трофейщики используют задел времен СССР.
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