Минстрой займется уплотнением городов рази майских указов Путина

Минстрой России предложил активней уплотнять городскую застройку для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным в новом "майском указе" задачи по увеличению объемов ввода жилья в России до 120 млн кв.м в год.

"Нужно вовлекать земли внутри городов, а не поля без инфраструктуры, когда миллиарды нужны, чтобы этот район зажил. Нужны неиспользуемые земли внутри городов, неважно, кому они принадлежат. Там есть инфраструктура, объекты присоединяются к существующей дорожной сети, не надо строить никакие новые вылетные магистрали. Без этого увеличение объемов невозможно", - цитирует Интерфакс заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

Он также указал на необходимость модернизации работы строительной отрасли. "Нам нужно сокращать цикл строительства и повышать качество стройки. Застройщику это даст возможность оптимизировать затраты и издержки, а для граждан это приведет к снижению затрат на содержание дома", - сказал замминистра на "круглом столе" в Совете Федерации.