"Закон Яровой" обойдется МТС в 60 миллиардов рублей

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) потребуется изыскать дополнительные 60 миллиардов рублей в течении пяти лет на выполнение требований так называемого "закона Яровой", заявил президент и предправления мобильного оператора Алексей Корня.

"Мы ожидаем, что в течение следующих пяти лет объем инвестиций для выполнения соответствующих законодательных требований может составить до 60 млрд рублей", - цитирует RNS топ-менеджера.

Ранее операторы Veon ("Вымпелком") и "Мегафон" оценивали свои затраты на выполнение требований закона в 45 млрд рублей и 35-40 млрд рублей соответственно.

По словам, Корня, одним из поставщиков необходимого оборудования будет холдинг "Цитадель".

Напомним, пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Закон вступает в силу 1 июля 2018 года.