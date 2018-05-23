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Московский листок

Правительство пообещало россиянам рост цен на топливо вне зависимости от акцизов

Опубликовано 23.05.2018 в разделе комментариев 0

Правительство пообещало россиянам рост цен на топливо вне зависимости от акцизов

Акцизы на бензин и дизельное топливо снизиться с 1 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24". При этом, он отметил, что это не заставит бензин дешеветь.

"В понедельник было принято согласованное, достаточно консолидированное решение о необходимости снижения акцизов на моторные топлива. Это должно произойти не позднее 1 июля", - заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

"У нас при той тенденции, которая наблюдается на рынке, прогнозировалось увеличение цен на моторное топливо на 30% до конца года... Было принято решение: снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тыс. руб. и не вводить дополнительных 500 руб. повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тыс. руб", - отметил Козак.

"По нашим оценкам, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке. Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", - констатировал вице-премьер.

По его словам, выпадающие доходы бюджета могут составить более 100 млрд рублей, частично выпадающие доходы региональных бюджетов будут компенсированы из федерального бюджета.

Напомним, 1 февраля президент Владимир Путин заявил, что в России есть все основания для снижения стоимости бензина. "Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", - заявил глава государства.

По словам Путина, нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - пояснил он.

 



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