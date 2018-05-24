В КПРФ назревает очередное "дело неотроцкистов"

За последние 15 лет глава КПРФ Г.А.Зюганов три раза разгонял московскую городскую организацию своей партии. Первый раз - в 2004 году, когда из КПРФ были изгнаны тогдашний 1-й секретарь МГК КПРФ А.Куваев со своими сторонниками, которые впоследствии, пройдя через несколько ребрендингов, ныне превратились в то, что мы знаем под названием «Коммунисты России». Вторым погромом стало знаменитое дело «неотроцкистов» в 2007 году, когда из КПРФ были изгнаны глава Северо-западного окружкома КПРФ П.Басанец, тогдашний редактор официального сайта КПРФ А.Баранов и примкнувший к ним П.Милосердов с формулировкой «за неотроцкизм», под каковым понималось «стремление к быстрой революции» (в КПРФ это, видимо, считается грехом). И, наконец, около 2010 года за «поддержку неотроцкистов» Зюганов разогнал МГК КПРФ во главе со сменившим Куваева В.Уласом.

Эти погромы привели к тому, что московской городской организации КПРФ сегодня де-факто не существует как политической единицы. Вывеска «МГК КПРФ» есть, но под этой вывеской ничего нет. Даже муниципальные депутаты от КПРФ - это, как правило, не члены партии, а представители инициативных групп, формально к КПРФ никакого отношения не имеющие. На демонстрациях 1 мая и 7 ноября нередко бывает, что те, кто «левее КПРФ» (РКРП + РОТ ФРОНТ + ОКП + «Трудовая Россия» + др) собирают больше людей, чем КПРФ. Доходит до смешного: в городах Московской области КПРФ проводит первомайские демонстрации не 1 мая, а 30 апреля, чтобы 1 мая мобилизовать свой актив в Москву (потому что в Москве у КПРФ своего актива нет). А демонстрации 7 ноября КПРФ проводит в середине рабочего дня, что крайне неудобно для работающих граждан, но что поделаешь: ведь участникам демонстрации после её завершения предстоит ещё долгая дорога обратно к себе в Тулу или в Рязань...

В ближайшее время мы можем стать свидетелями четвёртого погрома МГК КПРФ - на этот раз в связи с намеченными на сентябрь 2018 года выборами мэра Москвы.

Известно изречение, что история повторяется дважды - первый раз в виде трагедии, во второй раз в виде фарса. Здесь же следует сформулировать несколько иначе: если прошедшие выборы Путина были просто фарсом, то предстоящие выборы Собянина обещают стать фарсом в квадрате. И здесь, как перед президентскими выборами, «Левый фронт» С.Удальцова затеял какие-то мутные «праймериз». На президентских выборах с помощью этих «праймериз» была легализована кандидатура помещика Грудинина как кандидата от КПРФ. Тогда это ещё было в новинку, но сегодня уже вторично и банально. В этот раз на этих «праймериз» лидирует депутат Мосгордумы от КПРФ Е.Шувалова, но представители как центрального, так и московского комитетов КПРФ заявили, что они видели результаты этих «праймериз» в гробу и в белых тапках и у них есть свои кандидаты.

Только у центрального и московского комитетов КПРФ кандидаты в мэры разные. Первый секретарь Московского горкома В.Рашкин уже провел решение о выдвижении кандидатом в мэры себя, любимого. А Зюганов публично заявляет о намерении выдвинуть в мэры коммерсанта В.Кумина, которого многие называют «кошельком Зюганова». Оба - совершенно неизбирабельные кандидаты. Оба не москвичи и «понаехали» в Москву совсем недавно, оба с «неоднозначной» репутацией: про Рашкина в своё время было много публикаций о его якобы имевших место связях с криминалом ещё в бытность его главой Саратовского обкома КПРФ, в то время как Кумин долгое время работал в структурах, близких к Чубайсу. Хорош кандидат от «коммунистов».

Спрашивается, как нам следует на всё это реагировать? Никак не надо. Тут надо понимать, что на выборах мэра Москвы существует «муниципальный фильтр»: для регистрации кандидата в мэры нужны подписи 110 муниципальных депутатов, причём из разных районов. Такое количество депутатов есть только у «Единой России». Поэтому все без исключения зарегистрированные кандидаты в мэры будут кандидатами от «Единой России», даже если формально будут выдвигаться от других партий. Точно так же, как на прошедших выборах Путина все зарегистрированные кандидаты были выдвиженцами президентской администрации. Не следует пачкать свою совесть, участвуя в подобных «выборах» - ни в качестве кандидата, ни в качестве избирателя.