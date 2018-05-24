Анатолий Баранов: Вот когда я смогу влиять на собственный ДЭЗ, тогда и поговорим о влиятельности моей страны в мире

Дал комментарий "Свободной прессе".

Основная цель России в XXI веке — войти в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных государств мира. Так считают 58% россиян. Об этом говорится в докладе «Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены», подготовленном Федеральным научно-исследовательский социологическим центром РАН.

При этом 31% респондентов видят целью возвращение России статуса супердержавы наподобие СССР, 7% считают, что Россия должна быть лидером на постсоветском пространстве, а 4% — что стране не следует стремиться к глобальным целям.

Оценивая положение страны в мире, 36% россиян считают, что сейчас наша страна является великой державой, сравнимой по влиянию на мировые процессы с США и Китаем. 28% полагают, что Россия — одна из ведущих стран, сравнимая с Великобританией, Францией, Германией, Японией, а 19% — что страна сегодня не входит в число наиболее влиятельных государств мира.

— Структура, проводившая опрос, не относится к категории наиболее известных и авторитетных, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — По параметрам опроса информация достаточно скудная — четыре тысячи человек из регионов. Оценить репрезентативность по таким данным трудно. Обычно мы в таких случаях ставим сходный опрос для читателей ФОРУМа. мск и сравниваем. Не вижу причины в данном случае не поступить также. Если же поставить такой же опросник и на «Свободной прессе», то, учитывая разницу аудитории, можно получить весьма интересный результат.

— 31% респондентов видят целью возвращение России статуса супердержавы.

— Ну, не знаю, на мой вкус Куба с продолжительностью жизни больше 76 лет, более преуспела, чем Россия. Какая разница, сколько у тебя в шкафу штанов и какой ВВП у страны, если ты живешь на 10−20 лет меньше, чем француз или японец? Если жители здоровы и счастливы, имеют много здоровых детей и живут долго, то это и есть успех государства. Даже если в магазине не двадцать сортов колбасы, а всего два и половину жизни ходишь в одних вьетнамках.

— Тем не менее, 36% респондентов считают, что сейчас Россия — великая держава, сравнимая по влиянию на мировые процессы с США и Китаем.

— У США и Китая ВВП в 10 раз больше, чем у России. Если больше трети россиян не умеют сопоставить пару цифр, то это серьезная проблема в образовании. Да, Россия входит в число влиятельных государств мира, и что? Это хорошо, что мы так успешно влияем в Сирии, что Асад уже контролирует почти всю собственную столицу. А вот как мне повлиять на ДЭЗ или мусорную свалку? Это с виду проще, чем влиять в Сирии, но почему-то ни Путин, ни Шойгу с подмосковным мусором пока не сладили. Вот когда я смогу влиять на собственный ДЭЗ, тогда и поговорим о влиятельности моей страны в мире.

— В докладе отмечается, что россияне определяют внешнеполитические приоритеты, исходя из нужд и потребностей внутреннего развития страны.

— Внешнеполитические приоритеты не должны приводить к полному обнищанию населения или отказу от внутреннего развития. В конечном счете, государство отвечает, прежде всего, перед собственными гражданами, а не перед иностранцами. Но у нас государство, кажется, вообще ни перед кем не отвечает, такая «вещь в себе».

Посмотрите, Путин обозначил после выборов необходимые приоритеты развития — и поручил их реализовывать правительству Медведева, которое предыдущие годы реализовывало совсем другую программу. А мы как-то можем влиять на собственное правительство? Нет.

— В России возможно одновременно сохранение державного статуса и экономическое процветание? Это не антагонизмы?

— Это вопрос ресурсов. Если есть ресурсы на мощь и одновременно на рост пенсий — почему нет? Но у нас державная мощь почему-то обязательно за счет бедных слоев населения. Богатым тоже помогаем за счет бедных. Британскую экономику вот спонсируем, тоже за счет бедноты. В свое время государю императору ничего не стоило завалить трупами своих подданных половину Европы, зато державной мощи было аж по нижнюю губу! А когда освобождали Балканы от турок, то тамбовские и тверские крестьяне, одетые в солдатские шинели, удивлялись, до чего богато, оказываются, живут освобождаемые. Освободителям и не снилось. И за последние сто пятьдесят лет мало, что изменилось.