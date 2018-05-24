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Московский листок

Порошенко заплатил за встречу с Трампом

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 3

украина война киев майдан
Порошенко заплатил за встречу с Трампом

Американский адвокат Майкл Коэн получил как минимум 400 тысяч долларов за организацию встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве.

По данным Би-би-си, посредники, действующие от имени Порошенко, вышли на Коэна, который много лет представлял интересы Трампа в суде, через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк.

Источники в Киеве утверждают, что Порошенко была необходима встреча с Трампом, «похожая на переговоры».

По другой информации, адвокат Майкл Коэн за организацию встречи двух президентов заработал 600 тысяч долларов.

***

Украиной руководит мужик, похожий на президента. Почему же ему не заплатить за встречу с Трампом, "похожую на переговоры"?

Мужик, похожий на министра иностранных дел Украины, тот вообще ловил Трампа возле туалета. Зато бесплатно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
PavelPopo написал 24.05.2018 01:22
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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(без названия)
!!!!QQQ-Q-QTOTJA!!!&-& написал 24.05.2018 01:18
"Американский адвокат Майкл Коэн получил как минимум 400 тысяч долларов за организацию встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко"
- То таки действительно - два сапога - пара! Просто один таки оч большой, а другой - таки нулевого размера - то таки да...
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Отъебите меня, украинци!
Светлана Скотинова, русская, гадская, многодетная написал 24.05.2018 01:10
Хуйца, хуйца хочу, хуйца крепкого, хуйца украинского!
Выебите, отЪебите меня, украинци!
А то сколько не ебyсь я с русскими недоЁбами - одни ушлЁпки, уЁбки, уроды и дебилы выходят!
Ведь хyИ у русских мелкие, мягкие, тонкие, короткие.
Ебсти толком не могут, одни недоЁбки постоянно выходят.
Не могу я наметать крепких сильных карателей моему кумиру, ГовноПутому презику или иначе - Хуйлу!
Украинца хочу!
Украинца с жостким, длинным толстым мощным Хyeм!
Выебите же меня, украинци!
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