Порошенко заплатил за встречу с Трампом

Американский адвокат Майкл Коэн получил как минимум 400 тысяч долларов за организацию встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве.

По данным Би-би-си, посредники, действующие от имени Порошенко, вышли на Коэна, который много лет представлял интересы Трампа в суде, через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк.

Источники в Киеве утверждают, что Порошенко была необходима встреча с Трампом, «похожая на переговоры».

По другой информации, адвокат Майкл Коэн за организацию встречи двух президентов заработал 600 тысяч долларов.

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А.Б.