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Московский листок

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 0

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Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Мрачный, хотя и светлый на вид туапсинский ОВД, находящийся на центральной улице – которая прямиком ведёт от железнодорожного вокзала к морю… Его сложно забыть, если побывал там хоть рядом однажды.  В 2004-м, ещё не зная Сергея, после проведения первого Лагеря Молодёжного Левого Фронта им. Че Гевары – мы с Мишей Какетелашвили из юрслужбы ЦК КПРФ шли мимо этого белого зданьица, и легко попали в «прицел» постового, бдительно охраняющего подступы кормушки. Юридические познания Миши и мои дипломатические способности не спасли от банального «докопательства» - на мне была камуфляжная майка. Мент с АКСу под мышкой умудрился проверить не только документы, но даже билеты на скоро отбывающий в Москву поезд – и только тогда отстал от нас. А не понравилось ему всего лишь то, КАК мы посмотрели на здание ОВД – на решётки местного СИЗО, перевязанные пакетами, как делают заправские зэки…

Мы тогда не знали ни Серёжи, ни планов ЕвроХима превратить город-герой Туапсе в городское поселение, всё это будет пятилетку спустя… Но тогда уже была, ощущалась повсеместно «движуха» - как бы скептически к ней не относились сейчас мэтры левого движения. Она-то, эта волна народного сопротивления капитализму – сопротивления наивного, не пытающегося выходить за локальные рамки, - и подняла Сергея Рожкова со дна размеренной студенческой жизни.

Познакомились мы уже в 2005-м году, и то как-то впопыхах, когда 2-й лагерь Че губернатор Ткачёв велел разогнать силами погранзастав, даже с использованием вертолёта… Он просто заезжал посмотреть, какие мы есть. Что мы есть. И вскоре, когда, послушав немногие лекции в лагере Че (это, пожалуй, и была вся его теоретическая подготовка), он увидел воочию, как наступает капитал на Туапсе – он понял, что пришло время открытого сопротивления. КПРФ, в которой он состоял, трубила по всей стране о «народном референдуме», который требовал вернуть богатства недр народу (неизвестно, как, но требовал) – а вот он, совершенно один, имея лишь точечную поддержку партийцев и горожан, устроил настоящий референдум по весьма конкретному вопросу. Хотят ли жители города, который кровью Красной армии в Великой Отечественной войне, кровью партизан и большевистского подполья стал городом-героем – жить не в городе, а в городском поселении?

Вопрос ясен, как и ответ: нет! Но капитал – конкретно олигарх, выросший на рейдерстве МДМ-групп (криминальный след приватизаций её я засёк в том же 2004-м году аж во Владимире) Андрей Мельниченко, капитал решил иначе. Ведь балкерный терминал для отгрузки токсичных удобрений по закону в городе строить нельзя, а вот в городском поселении, то есть в посёлке (число жителей которого на порядок меньше) – строить можно.  И после «смазывания» ряда шестерёнок чудо свершилось: результаты референдума оказались именно такими, какие требовались ЕвроХиму – даёшь балкерный терминал!

Один – отметим, именно один, Сергей поднял такую волну протеста, которую целые партийные организации в иных городах поднять не могли. Но Туапсе, хоть и город-герой, но город маленький – поэтому, как взяли его на прицел тех самых АКСу менты, так с тех пор и не спускали… крючков… в переносном смысле.

Что было далее, если вы верные читатели ФОРУМа.мск, то знаете. МЫ виделись с Сергеем и общались наиболее тесно в 2007-м, как раз накануне решающих боёв за Туапсе – в ходе которых, словно в Великую отечественную под натиском гитлеровской армады, под напором родного расеянского капитала, город пал. Но его единственный идейный защитник Сергей, пал прежде. Бывает так, что город равняется человеку. Если это город-герой.

…Помню Серёгу, танцующего в Черкесской Щели вечером с Кристиной (одна из краснодарских красоток, с которой мне удалось познакомиться слегка поближе потом) на местной дискотеке в открытом деревянном баре – он был не просто боец, но и сторонник лозунга Маяковского «обожаю всяческую жизнь!». Кристина в купальнике и набедренной розовой накидочке, её тазобедренные «восьмёрки», придерживая Кристину за талию, повторяет тощий, но мускулистый Серёга в чёрных шортах – и я почему-то был уверен, что это танец, пророчащий товарищество, а может и семью…

Там, впереди, за тем беззаботным летом – были и суды, и избиения его ментами, и колония-поселение в холодных, непривычных ему краях. Но мы были рады все друг другу: купались, учились, танцевали, любили.

Он был инвалидом, при всём при том – жил без одного лёгкого. Но это нисколько не омрачало нашего общения.

Когда нет революционного коллектива – вся тяжесть сопротивления падает на личность. И это не от гордыни или величия становятся героями-одиночками (отвечаю заочным ницшеанцам) – нет, это укор тем, кто не встал рядом. Ведь Система, которую уже смазали деньгами олигархического происхождения – работает быстро, а уж Фемида Краснодарского края тех времён – тот ещё образчик кривосудия.

Мне тяжеловато вспоминать все эпизоды сейчас, дам ряд ссылок. И дам, наконец, то, что стало известно нам всем…

Элина Гарёва, адвокат семьи погибшего Сергея Рожкова, рассказала о ситуации вокруг гибели журналиста и экс-политзека в отделе полиции: 

- 6 апреля 2018 года кубанский журналист Сергей Рожков, бывший политзаключённый, был обнаружен мёртвым в отделе МВД России по Туапсинскому району (ул. Мира, 11). В данном учреждении Сергей Рожков находился по причине возбуждения уголовного дела, в котором он обвинялся «в незаконном проникновении в чужое жилище», а также в «угрозе убийством». 

Стоит отметить, что из доказательств, кроме показаний соседей по участку (у которых с Сергеем были напряженные отношения по бытовым вопросам, какие обычно бывают у соседей по дачным участкам) в деле, по сути, ничего нет. 

Конфликтные ситуации с соседями у Сергея Рожкова возникали исключительно по бытовым причинам, например ввиду причинения Сергею со стороны соседей материального ущерба (побивание камнями окон, кражи предметов для ведения садово-огородных занятий, избиение породистых коз, в связи с чем Сергей писал заявление в надлежащие правоохранительные органы, однако никакого эффекта от них не последовало). 

В итоге, соседи сделали всё, чтобы выжить Сергея с участка. По словам родственников, все заявления «потерпевших» - чистой воды лжесвидетельства, возникшие из зависти к хозяйству, которое развёл Сергей Рожков со времени освобождения из тюрьмы, в которой сидел по политическому делу. 

К сожалению, оглашать показания свидетелей по новому возбужденному уголовному делу, не представляется возможным. 

По мнению бабушки Сергея — Азаровой Ларисы Андреевны — смерть наступила в результате убийства со стороны тех, кто находился в ночь с 5 на 6 апреля 2018 года непосредственно рядом с Сергеем. 

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Однако на сердце Сергей Рожков никогда не жаловался, регулярно переносил на себе тяжести (поскольку жил в горах, средства передвижения у него не было), занимался физическими упражнениями. 

Бабушка Сергея, Азарова Лариса Андреевна, утверждает, что она видела тело Сергея в «луже крови», избитым, с переломленной переносицей на территории отдела МВД по Туапсинскому району. 

Версия родственников состоит в том, что Сергея Рожкова забили до смерти сотрудники учреждения, либо иные лица, которые по тем или иным причинам находились в ночное время в указанном учреждении. 

Все товарищи, которые были знакомы с Сергеем, понимают, что в силу высоких моральных качеств и коммунистических убеждений, он не мог совершать тех действий, в которых его обвиняют. 

Сергей Рожков был честным коммунистом всю жизнь. В ходе осуществления журналистской правозащитной деятельности, Сергей получил доказательства фальсификации референдума по поводу объединения города Туапсе и района. 

Это и послужило поводом для посадки в первый раз. 

Фальсификация волеизъявления жителей, как способ «объединения» была необходима властям, чтобы узаконить строительство нефтеналивного терминала в курортной зоне города. 

В отношении Сергея незамедлительно последовали репрессии. В частности, Сергея Рожкова уволили с работы, а также он был жестоко избит сотрудниками тогда ещё милиции, которые ворвались ночью к нему домой. 

После этого события Сергея обвинили в нападении на тех же сотрудников, которые его избили. 

Приговором Туапсинского районного суда от 26 августа 2008 года Рожков признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее, путём наложения необоснованных взысканий, ему ужесточили режим и отправили в колонию общего режима. 

Смерть Сергея Рожкова на территории учреждения правоохранительных органов не является случайностью, это закономерность в нашей капиталистической действительности. Полицейское государство при капитализме, особенно в условиях безнаказанности для сотрудников правоохранительных органов, превращается не просто в тюрьму, а в пыточную камеру для смертников.

 

С деятельностью Сергея Рожкова, которая в прошлом спровоцировала повышенное внимание к нему со стороны органов и повлекла за собой уголовное преследование, можно познакомиться на сайте правозащитного центра «Мемориал»: 

«Основания признания политзаключенным: общественная и журналистская деятельность Рожкова, конфликт с местной администрацией, ставший следствием попыток предания гласности материалов, свидетельствующих о фальсификации результатов местного референдума, предостережения со стороны правоохранительных органов, ранее ему поступавшие, нелепость предъявленного обвинения, позволяющие предположить фальсификацию дела в целях прекращения общественной активности Рожкова.» 

«Сергей Рожков заявил о своем намерении предать гласности имеющиеся у него, по его словам, материалы, свидетельствующие о фальсификации результатов местного референдума о статусе города Туапсе, проведенного 2-го декабря 2007-го года. 

Приговором Туапсинского районного суда от 26.08.2008 по уголовному делу № 837355 признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 3 годам лишения свободы. Находился под стражей с 4 июля 2008 года. По решению суда освобожден 13 мая 2010 года. 

Обвинен в том, что применил насилие в отношении двоих из шестерых задержавших его в ночь на 2-е февраля 2008 года милиционеров.»

От редакции: Нам известно, что после отсидки Сергей зарёкся участвовать в большой политике, потому и поселился с козами уединённо - так как она, левая, советско-патриотическая политика, оказалась несоразмерна городу, который "решил" стать поселением, чтоб удобнее было получать прибыли господам буржуям. А это не только ЕвроХим, но и перевалочная база Роснефти и Транснефти. Представляете соотношение сил в монетизированном виде?!

С тех пор, с 2008-го, когда упекли Рожкова, Андрей Мельниченко несколько раз штурмовал список "Форбс", как и его дочурка, построил две суперяхты, мачты второй из которых самые длинные в мире на яхте класса "люкс"... В общем, буржуи-то ощущали свой классовый интерес, задёшево покупая "правопорядок" в Туапсе. Но и сторожевые псы этой вот олигархии, которая имеет юридические службы в Лондоне, а офис, где трудится теперь экс-почтовый миллионер Страшнов - в Швейцарии, - псы в чёрной форме не забыли человека, который отстаивал статус города-героя. Не забыли подлинного наследника тех, кто шёл в атаку по кличу "коммунисты, вперёд!". Они всё ему припомнили - и забили...

Любопытно, какие в данной связи планируются служебные расследования. Как отреагирует СК? Кстати, скоро очередная линия с Путиным прямая...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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