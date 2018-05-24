Почему Путину так нравится сажать молоденьких?

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш вчера получила 25 суток административного ареста за SMS- ку.

Назовите мне еще одну страну, где так интенсивно хватают и сажают молодежь за SMS-ки, твиты-ретвиты, посты-репосты, карикатуры и картинки в соцсетях. Конечно, Интернет наш общий враг, но не до такой же степени.

Что сотворила эта девушка Кира? Да, ретвитнула (не люблю это слово!) в середине апреля анонс акции ФБК «Он нам не царь», заявку на которую сердобольному мэру Москвы Собянину еще не отправили.

Сама акция состоялась 5 мая. Все равно - извольте, сударыня, в камеру. Второй раз в этом году. За исполнение своего журналистского долга.

Ну, если организатора этой «несогласованной акции» правдоруба Лешу упекли на 30 суток - зачем же еще его сотрудников преследовать?

Если ст.31 имеющей верховенство Конституции провозглашает уведомительный характер митингов и демонстраций, какие еще могут быть согласования с чиновниками?

Об этом нам лучше спросить у 75-летнего председателя Верховного Суда В.Лебедева, который сидит в этом кресле почти 30(!) лет. Еще со времен СССР.

Уж он-то лучше всех нас знает, что при рассмотрении дел судья должен, прежде всего, смотреть в Основной закон страны, а не в то, что нафантазировал сыскарь местного околотка.

Можно также спросить у не менее 75-летнего шефа Конституционного Суда В.Зорькина. Тоже подкованный товарищ. Ельцина от президентского кресла отрешал.

Совсем не знаю, замужем ли эта Кира Ярмыш, есть ли у нее ребенок и как ему будет 25 суток без мамки. Суды оставшиеся без матерей дети не интересуют.

Это когда судей избирал народ - они назывались народными. А теперь их утверждает гарант Конституции. А он им царь. Вопрос понятен? А то вылетишь со своим дипломом в Нарьян-Мар и узнаешь, что напрасно называют Север Крайним…

Писал я уже. Кто-то, видать, шепнул судейскому сообществу, что бессменный нацлидер любит, когда сажают побольше молоденьких да приятненьких.

И действительно, припаяли же «двушечку» солисткам панк-группы «Pussy Riot» Алехиной, Толоконниковой, Самуцевич (ей условно).

Вот даже Дмитрий Анатольевич, который к тому времени поменял президентское кресло на премьерское, и тот высказался против неволи двум молодым матерям с маленькими детьми. Но припаяли. Как не припаять, если главный кремлевских жених этого хочет?

Как недоумевали тогда независимые СМИ, у обеих попрыгуний были маленькие дети. И по закону им полагалась отсрочка исполнения наказания, пока ребятишки подрастут. Но припаяли.

Курганская воспитательница Евг.Чудновец прослыла в своей округе как правозащитница местного значения. Однажды перепостила (не люблю это слов!)в своем аккаунте 3-секундный ролик издевательства над мальчиком в летнем лагере отдыха (карандаш между ягодиц).

И попросила местных законников обратить внимание на этот лагерь. Обратили. Но и заодно ей влепили срок «за распространение детской порнографии». Блеск просто!

В марте 2008 г., то есть еще до конфликта с Грузией, жительница г. Сочи Окс.Севастиди получила SMS-ку из Грузии от своего случайного знакомого. Он интересовался: стоит ли военная техника на пристанционных путях. Вы поняли, где? На открытом месте.

Женщина ответила: «Раньше стояла, сейчас не знаю» и забыла про нее. Грузино-абхазская война, как вы помните, разразилась в августе.

Однако в 2015-м к продавщице нагрянули товарищи из органов государственной нашей с вами безопасности и повязали ее. Из чего она поняла, что ей шьют дело за ту самую SMS-ку 7-летней давности.

В результате в марте 2016 г. ей припаяли 7 лет «за госизмену». Не хило, правда? Это вам не террористов в питерском метро ловить…

Студентке филфака МГУ Варваре Карауловой 4,5 года «припаяли» «за попытку примкнуть к ИГИЛ». Все там высосано из пальца. С этим фактически согласилась и омбудсмен Т.Москалькова, еще в январе побывав у нее в колонии и взяв прошение на имя президента В.Путина о помиловании. Прошло четыре месяца…

Как объявил на днях еще не отстраненный им от должности пресс-секретарь Д.Песков, традиционная апрельская «прямая линия» В.Путина с народом состоится в июне. Она будет насыщена всякими мультсюрпризами, как в марте. Говорят, там даже и живого народа в студии не будет.

А так неплохо бы задать ему вопрос: может, он посоветует силовикам Чайке, Бастрыкину, Колокольцеву, Лебедеву не хватать и не сажать молодежь за лайки, посты-репосты, твиты-ретвиты и SMS-ки?

Тем более молодых матерей.