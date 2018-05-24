Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему Путину так нравится сажать молоденьких?

Опубликовано 24.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

терроризм тюрьма
Почему Путину так нравится сажать молоденьких?

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш вчера получила 25 суток административного ареста за SMS- ку.

Назовите мне еще одну страну, где так интенсивно хватают и  сажают молодежь за SMS-ки, твиты-ретвиты, посты-репосты, карикатуры и картинки в соцсетях. Конечно, Интернет наш общий враг, но не до такой же степени.

Что сотворила эта девушка Кира? Да, ретвитнула (не люблю это слово!) в середине апреля анонс акции ФБК «Он нам не царь», заявку на которую сердобольному мэру Москвы Собянину еще не отправили.

Сама акция состоялась 5 мая. Все равно - извольте, сударыня, в камеру. Второй раз в этом году. За исполнение своего журналистского долга.

Ну, если организатора этой «несогласованной акции» правдоруба Лешу упекли на 30 суток - зачем же еще его сотрудников преследовать?

Если ст.31 имеющей верховенство Конституции провозглашает уведомительный характер митингов и демонстраций, какие еще могут быть согласования с чиновниками?

Об этом нам лучше спросить у 75-летнего председателя Верховного Суда В.Лебедева, который сидит в этом кресле почти 30(!) лет.  Еще со времен СССР.

Уж он-то лучше всех нас знает, что при рассмотрении дел судья должен, прежде всего, смотреть в Основной закон страны, а не в то, что нафантазировал сыскарь местного околотка.

Можно также спросить у не менее 75-летнего шефа Конституционного Суда В.Зорькина. Тоже подкованный товарищ. Ельцина от президентского кресла отрешал.

Совсем не знаю, замужем ли эта Кира Ярмыш, есть ли у нее ребенок и как ему будет 25 суток без мамки. Суды оставшиеся без матерей дети не интересуют.

Это когда судей избирал народ - они назывались народными. А теперь их утверждает гарант Конституции. А он им царь. Вопрос понятен? А то вылетишь со своим дипломом в Нарьян-Мар и узнаешь, что напрасно называют Север Крайним…

Писал я уже. Кто-то, видать, шепнул судейскому сообществу,  что бессменный нацлидер любит, когда сажают побольше молоденьких да приятненьких.

 И действительно, припаяли же «двушечку» солисткам панк-группы «Pussy Riot» Алехиной, Толоконниковой, Самуцевич (ей условно).

 Вот даже Дмитрий Анатольевич, который к тому времени поменял президентское кресло на премьерское, и тот высказался против неволи двум молодым матерям с маленькими детьми. Но припаяли. Как не припаять, если главный кремлевских жених этого хочет?

 Как недоумевали тогда независимые СМИ, у обеих попрыгуний были маленькие дети. И по закону им полагалась отсрочка исполнения наказания, пока ребятишки подрастут. Но припаяли.

Курганская воспитательница Евг.Чудновец прослыла в своей округе как правозащитница местного значения. Однажды перепостила (не люблю это слов!)в своем аккаунте 3-секундный ролик издевательства над мальчиком в летнем лагере отдыха (карандаш между ягодиц).

И попросила местных законников обратить внимание на этот лагерь. Обратили. Но и заодно ей влепили срок «за распространение детской порнографии». Блеск просто!

В марте 2008 г., то есть еще до конфликта с Грузией, жительница г. Сочи Окс.Севастиди получила SMS-ку из Грузии от своего случайного знакомого. Он интересовался: стоит ли военная техника на пристанционных путях. Вы поняли, где? На открытом месте.

Женщина ответила: «Раньше стояла, сейчас не знаю» и забыла про нее. Грузино-абхазская война, как вы помните, разразилась в августе.

Однако в 2015-м к продавщице нагрянули товарищи из органов государственной нашей с вами безопасности и повязали ее. Из чего она поняла, что ей шьют дело за ту самую SMS-ку 7-летней давности.

В результате в марте 2016 г. ей припаяли 7 лет «за госизмену». Не хило, правда? Это вам не террористов в питерском метро ловить…

Студентке филфака МГУ Варваре Карауловой 4,5 года «припаяли» «за попытку примкнуть к ИГИЛ». Все там высосано из пальца. С этим фактически согласилась и омбудсмен Т.Москалькова, еще в январе побывав у нее в колонии и взяв прошение на имя президента В.Путина о помиловании. Прошло четыре месяца…

Как объявил на днях еще не отстраненный им от должности пресс-секретарь Д.Песков, традиционная апрельская «прямая линия» В.Путина с народом состоится в июне. Она будет насыщена всякими мультсюрпризами, как в марте. Говорят, там даже и живого народа в студии не будет.

А так неплохо бы задать ему вопрос: может, он посоветует силовикам Чайке, Бастрыкину, Колокольцеву, Лебедеву не хватать и не сажать молодежь за лайки, посты-репосты, твиты-ретвиты и SMS-ки?

Тем более молодых матерей.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему Путину так нравится сажать молоденьких? (0)
Порошенко заплатил за встречу с Трампом (6)
Анатолий Баранов: Вот когда я смогу влиять на собственный ДЭЗ, тогда и поговорим о влиятельности моей страны в мире (3)
Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова (0)
Что - вместо идиотских антисанкций? (0)
В КПРФ назревает очередное "дело неотроцкистов" (3)
К юбилею революционера. Электромонтёр, "негласный министр", военачальник... (2)
Правительство пообещало россиянам рост цен на топливо вне зависимости от акцизов (4)
"Закон Яровой" обойдется МТС в 60 миллиардов рублей (7)
Минстрой займется уплотнением городов ради майских указов Путина (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoзлoрадствуем
Дарья Митина Дарья Митина: На стыке
Максим Калашников Максим Калашников: Что вместо идиотских антисанкций?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Список латвийских русофобов
Дарья Митина Дарья Митина: Первooчередные задачи сoветскoй власти
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss