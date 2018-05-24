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Московский листок

Руководство "Русала" подало в отставку

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

Руководство "Русала" подало в отставку

Топ-менеджмент попавшей под американские санкции компании "Русал" подал в отставку. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Согласно документу, 23 мая свой пост покинула генеральный директор Александра Бурико. Ее обязанности временно исполняет Евгений Никитин. Также с 28 июня этого года совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

"С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, акционеров и партнеров, вела диалог с различными правительственными структурами в попытках ослабить санкции, введенные подразделением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), или выйти из санкционного списка Минфина США. 22 мая OFAC разъяснило на своем сайте, что, исходя из его правил, лицо может быть выведено из- под действия персональных санкций (SDN), если выявлены изменения обстоятельств, которые привели к введению санкций. В случае с UC Rusal путь отмены санкций лежит через отказ от контроля над компанией любым лицом, попавшим под санкции SDN, включая Олега Дерипаску", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пока не будут сняты санкции "международные финансовые институты, вероятно, будут приостанавливать операции с группой после 23 октября 2018 года". "Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи", - говорится в заявлении.

Напомним, UC Rusal попала под санкции США 6 апреля. 23 апреля Минфин США заявил, что санкции могут быть отменены, если Олег Дерипаска утратит контроль над компанией. 27 апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Финни написал 24.05.2018 10:46
А король то голый.Так и путина сдадут в макулатуру.Причем свои же.
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