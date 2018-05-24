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Московский листок

ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ

70% работающих россиян не ждут повышения окладов после повышения МРОТ до величины прожиточного минимума, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На существенный рост зарплаты рассчитывают лишь 3% опрошенных, еще 19% ожидают незначительное увеличение.

Почти треть респондентов (30%) заявили, что не знают размеры МРОТ в своем регионе, 44% - имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли бы. Только четверть опрошенных (26%) заявила, что им известен законодательно установленный минимальный размер оплаты труда.

Около половины россиян (45%) обозначают как необходимый размер прожиточного минимума в месте своего проживания в интервале от 10,001 до 20 тыс. руб. (в месяц на человека). Более четверти (29%) считают, что он должен составлять от 20,001 до 30 тыс. руб.

Напомним, с 1 мая уровень МРОТ был увеличен до 11 тысяч 163 рублей.

 



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