СМИ: Абрамович переезжает в Израиль

Миллиардер Роман Абрамович намерен репатриироваться в Израиль, после того, как истек срок действия его британской визы, утверждает Israel Hayom.

"Еврейский миллиардер российского происхождения и владельцы футбольной команды «Челси», как ожидается, приземлится сегодня (24 мая) в Израиле и, очевидно, завершит процесс иммиграции", - пишет издание. По данным журналистов, Абрамович, вероятнее всего, поселится в тель-авивском районе Неве-Цедек, где для него строится "огромный дом".

Отмечается, что миллиардер неоднократно посещал Израиль, и недавно передал 70 млн шек на строительство ускорителя частиц в Медицинском центре «Шиба». Официального подтверждения о репатриации Абрамовича в Израиль пока нет.

Напомним, Абрамович давно проживает в Великобритании, однако вид на жительство в этой стране так и не получил. На днях стало известно о том, что бизнесмену отказали в продлении британской визы инвестора. По этой причине Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".