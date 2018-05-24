Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СМИ: Абрамович переезжает в Израиль

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

СМИ: Абрамович переезжает в Израиль

Миллиардер Роман Абрамович намерен репатриироваться в Израиль, после того, как истек срок действия его британской визы, утверждает Israel Hayom.

"Еврейский миллиардер российского происхождения и владельцы футбольной команды «Челси», как ожидается, приземлится сегодня (24 мая) в Израиле и, очевидно, завершит процесс иммиграции", - пишет издание. По данным журналистов, Абрамович, вероятнее всего, поселится в тель-авивском районе Неве-Цедек, где для него строится "огромный дом".

Отмечается, что миллиардер неоднократно посещал Израиль, и недавно передал 70 млн шек на строительство ускорителя частиц в Медицинском центре «Шиба». Официального подтверждения о репатриации Абрамовича в Израиль пока нет.

Напомним, Абрамович давно проживает в Великобритании, однако вид на жительство в этой стране так и не получил. На днях стало известно о том, что бизнесмену отказали в продлении британской визы инвестора. По этой причине Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Юрийодиндва написал 24.05.2018 12:32
Что до меня, то он, раз и навсегда - грабитель Земли Русской. Так что ни холодно, ни жарко - ПШЕЛ!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СМИ: Абрамович переезжает в Израиль (1)
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать (0)
ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ (0)
Руководство "Русала" подало в отставку (3)
Почему Путину так нравится сажать молоденьких? (15)
Порошенко заплатил за встречу с Трампом (27)
Анатолий Баранов: Вот когда я смогу влиять на собственный ДЭЗ, тогда и поговорим о влиятельности моей страны в мире (7)
Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова (5)
Что - вместо идиотских антисанкций? (1)
В КПРФ назревает очередное "дело неотроцкистов" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине: проблемы теперь - у металлургов
Максим Калашников Максим Калашников: РАБОТА НА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Дарья Митина Дарья Митина: Всё вернo излoженo
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о боях в Донбассе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Без кoмментариев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss