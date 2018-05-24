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Московский листок

Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 0

реакция казаки
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать

В интернете начали распространяться угрозы основателям Telegram-канала "База данных", раскрывшим имена провокаторов, избивавших нагайками участников митинга "Он нам не царь" 5 мая в Москве. 

Как сообщает "Независимая газета", в адрес Антона Громова, Виктора Олейника и Дениса Петрова звучат угрозы физического устранения, их фотографии и биографии распространяются в соцсетях с подписью "Разыскиваются враги народа". 

В упомянутом Telegram-канале после акции протеста 5 мая были опубликованы фамилии, как их называли, казаков, использовавших нагайки против митингующих, а также размещались ссылки на их страницы в соцсетях. 

После этого выяснилось, что в избиении протестующих участвовали ветераны донецкого ополчения, активисты прокремлевских движений типа SERB, а также реальные представители "реестровых" казаков. 16 мая сообщалось, что казаков, которые били нагайками активистов, выпороли их соратники. По словам казачьего блогера Василия Ящикова, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто вступил в стычки с митингующими. 

Между тем в списке "врагов народа", распространяемом по соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и Twitter, есть и донской казак Михаил Попов, ранее публично рассказавший "НГ", кем же на самом деле являются люди, которые избивали оппозиционеров нагайками, и что о них думают настоящие казаки. 

Кроме того, в "объявлениях" указаны ложные факты о "разыскиваемых". В частности, москвич Олейник назван гражданином США с недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, летающим туда на частном самолете. Олейник рассказал "НГ", что угрозы ему поступают и в личных сообщениях. 

Акция протеста "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина и организованная оппозиционером Алексеем Навальным, прошла 5 мая в десятках городов России. В ряде случаев она не была согласована с властями и ознаменовалась многочисленными задержаниями. 

В Москве за час до начала мероприятия площадь заняли представители НОД и люди в форме казаков, вооруженные нагайками. По словам очевидцев, они избивали протестующих, причем сотрудники Росгвардии и полиции не только не мешали это делать, но и защищали казаков от ответных действий митингующих.

Напомним, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился 11 мая в правоохранительные органы, чтобы казачьи отряды, которые разгоняли протестный митинг "Он нам не царь" 5 мая в Москве, понесли "заслуженное наказание". Накануне именно из-за нежелания СПЧ созвать срочное заседание о событиях в столице и осудить действия казаков о выходе из совета объявил журналист Максим Шевченко. 

Как сообщается на официальном сайте СПЧ, в пятницу, 11 мая, в совете состоялось заседание трех постоянных комиссий по гражданскому участию в правовой реформе, по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами и по научно-правовой экспертизе. 

Правозащитники, в частности, обсудили события на Пушкинской площади Москвы 5 мая. "Члены СПЧ единодушно пришли к выводу о том, что оставлять без внимания эту историю нельзя и необходимо собрать все материалы, чтобы всесторонне изучить обстоятельства", - говорится в пресс-релизе совета. 

От редакции: Всё это мрачноватое дежа-вю из отрезка истории России 1905-1917, нагайки, взлетающие то на головами "крамольников", то над самими казаками - погружает в некую прострацию... А нельзя вообще без телесных наказаний никак? КазарА, как её называли чапаевцы - почему-то решила, что если она отдубасит сама себя, это как-то решит в моральном плане, реабилитирует её рукоприкладство по отношению к другим? Что за дикие времена и методы? Теперь вот пошла ответная реакция в обоих смыслах - пропутинские регрессанты начнут вычислять "наиболее зорких" - а что потом? Как блатные, пойдут с бритвой, чтбы полоснуть "государевых изменников" со словами "видел? больше не увидишь!" - ? Решения у власти явно нет, она стравливает всё меньшие группировки народа в прото-гражданской войне, которая легко моет разрастись. Но зато какой рейтин у "президента всех россиянъ"! Кто кого ни бей - он всё выше и выше, как цена на нефть...

Д.Ч.

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