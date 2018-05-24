Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

сша сирия конфронтация
Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по правительственной армии Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанскую шиитскую организацию "Хизбаллах". По ее данным, удары были нанесены по позициям военных рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат. Сведения о последствиях авиаудара не приводились. В Пентагоне информацию опровергли. 

Первоначально государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник подтвердило заявление об атаке, но позже сообщение исчезло с сайта. 

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемалем и Хмеймой подверглись атаке со стороны самолетов коалиции", - говорилось в сообщении. "Атака произошла в момент концентрации террористов "Исламского государства"*, - рассказал источник. 

В то же время представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил Reuters, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии. Источник агентства в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет сведений, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных. 

Министерство обороны США не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщение о том, что ВВС международной коалиции атаковали две позиции сирийской армии на востоке Сирии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

Напомним, сирийские правительственные войска в понедельник 21 мая впервые с 2011 года установили контроль надо всей территорией столицы страны, сообщает арабский портал "Аль-Масдар". 

Согласно его информации, это стало возможным, после того как остававшиеся на юге города боевики группировки "исламское государство" (запрещена в РФ), в соответствии с соглашением с Дамасском, были эвакуированы из города. При этом власти Сирии, со своей стороны, утверждают, что подобного соглашения не было. 

Военные заняли позиции в кварталах Хаджар-эль-Асвад, Ат-Тадмор, а также - в лагере палестинских беженцев "Ярмук". Наступление, нацеленное на освобождение этой части Дамаска, началось около месяца назад - после завершения освобождения Восточной Гуты. 

Новости по теме:

Путину следует не в Сирию войска отправлять, а на Кубань

Армия Асада восстановила контроль надо всей территорией Дамаска



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
vkuvaldov написал 24.05.2018 13:39
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом (1)
Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США (1)
СМИ: Абрамович переезжает в Израиль (6)
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать (2)
ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ (0)
Руководство "Русала" подало в отставку (4)
Почему Путину так нравится сажать молоденьких? (16)
Порошенко заплатил за встречу с Трампом (30)
Анатолий Баранов: Вот когда я смогу влиять на собственный ДЭЗ, тогда и поговорим о влиятельности моей страны в мире (8)
Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине: проблемы теперь - у металлургов
Максим Калашников Максим Калашников: РАБОТА НА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Дарья Митина Дарья Митина: Всё вернo излoженo
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о боях в Донбассе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Без кoмментариев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss