Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по правительственной армии Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанскую шиитскую организацию "Хизбаллах". По ее данным, удары были нанесены по позициям военных рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат. Сведения о последствиях авиаудара не приводились. В Пентагоне информацию опровергли.

Первоначально государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник подтвердило заявление об атаке, но позже сообщение исчезло с сайта.

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемалем и Хмеймой подверглись атаке со стороны самолетов коалиции", - говорилось в сообщении. "Атака произошла в момент концентрации террористов "Исламского государства"*, - рассказал источник.

В то же время представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил Reuters, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии. Источник агентства в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет сведений, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных.

Министерство обороны США не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщение о том, что ВВС международной коалиции атаковали две позиции сирийской армии на востоке Сирии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

Напомним, сирийские правительственные войска в понедельник 21 мая впервые с 2011 года установили контроль надо всей территорией столицы страны, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Согласно его информации, это стало возможным, после того как остававшиеся на юге города боевики группировки "исламское государство" (запрещена в РФ), в соответствии с соглашением с Дамасском, были эвакуированы из города. При этом власти Сирии, со своей стороны, утверждают, что подобного соглашения не было.

Военные заняли позиции в кварталах Хаджар-эль-Асвад, Ат-Тадмор, а также - в лагере палестинских беженцев "Ярмук". Наступление, нацеленное на освобождение этой части Дамаска, началось около месяца назад - после завершения освобождения Восточной Гуты.

Новости по теме:

Путину следует не в Сирию войска отправлять, а на Кубань

Армия Асада восстановила контроль надо всей территорией Дамаска