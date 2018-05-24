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Московский листок

К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом

В Димитровграде Ульяновской области на мероприятии, посвященном столетию пограничных войск, произошел скандал: градоначальник Алексей Кошаев обматерил и ударил по голове журналиста местного издания Кямрана Кичеймакина за то, что тот сидел на лавке во время исполнения гимна России. Корреспондент, по его словам, был настолько погружен в работу, что не слышал, что происходило вокруг. 

Мероприятие проходило вечером 23 мая. До его начала Кичеймакин присел, чтобы набросать в смартфоне заготовки к тексту для публикации, пишет сайт "ДимГрад", где он работает. 

"Гимна не слышал. Был весь в работе. Замечания помню смутно. Старался не потерять мысль. В нашей профессии так бывает очень часто. К слову, до этого я ни разу не был замечен в неуважении к традициям и правилам. И вставать под гимн моей страны - это для меня синоним уважения и благодарности защитникам нашей Родины", - рассказал журналист. 

После мероприятия он подошел к мэру Димитровграда Алексею Кошаеву. Тот, по словам корреспондента, по своему обыкновению начал высказывать претензии, а журналист ответил, что это протест на действия подчиненных главы города, которые регулярно нарушают закон о СМИ по отношению к нашему порталу. Какие именно претензии высказывал Кошаев, не уточняется. Но далее Кичеймакин поясняет, что в последнее время отношения издания с мэром были "ни к черту", так как сайт в своих сюжетах поднимает острые темы, такие как нецелевое использование бюджетных средств, проблемы с кладбищем, плохие дороги и тому подобные. 

"Слово за слово, Кошаев перешел на мат. На вопрос о месте службы в армии я ответил, что в ВДВ. Последовал мат и два удара по голове. Мол, не научили меня там чтить гимн, - рассказал корреспондент.

- Не вижу тут повода, - добавялет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - для рукоприкладства (вероятно, это будет последний акт Кошаева у власти), поскольку гимн этот много раз переписывался, даже музыка менялась - на нашей памяти ещё имелся ельцинских времён гимн - работы Глинки, под который даже Лещенко подсочинил словеса "Я люблю тебя, моя Россия", в общем - привыкнуть к этой версии не всякому дано, а уж если журналист был при исполнении - то и вовсе не повод под "богом хранимую" ему вскакивать. К слову, и сам гимн нагло попирает свободу совести (и конституционное право на антирелигиозную пропаганду), ведь, например, атеист не обязан таким словам вторить и уж тем более испытывать патриотический восторг при их звучании. Слова Михалкова, Гимнюка, спокойно переделывавшего гимн несколько раз под прихоти и изгибы власти, - настолько факультативны, как в араоке, что скорее, возникает желание самим авторам этого "произведения" вот так, как мэр-ухарь всё и высказать...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
vkuvaldov написал 24.05.2018 14:02
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования мио-стимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
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