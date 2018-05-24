Глава ВТБ Костин пожаловался, что из-за санкций не может покататься на лыжах в Колорадо

Гава ВТБ Андрей Костин в интервью американскому каналу CNBC назвал введенные в отношении него санкции несправедливыми и пожаловался, что из-за них не сможет отдохнуть в Колорадо и Нью-Йорке.

"Некоторые говорят, что я попал в санкционный список потому что давал слишком много интервью лидирующим американским телеканалам, как ваш. И я думаю, что это конечно несправедливо. Например, я там указан как высокопоставленный правительственный чиновник, что конечно не так. Я председатель одного из коммерческих банков, признанных на международном рынке", - сказал Костин.

При этом он отметил, что "вредоносная активность, включающая действия на Украине, в Сирии, покушения на американскую демократию" не имеет к нему и ВТБ никакого отношения.

Говоря о том, как санкции повлияли на его личную жизнь Костин посетовал, что не сможет в этом году поехать кататься на лыжах в Колорадо и отдохнуть в полюбившемся ему Нью-Йорке.

"Ну, я люблю кататься на лыжах в Колорадо, теперь я не смогу этого делать. Это очень печально, потому что в Колорадо прекрасный снег, прекрасные горы, очень хорошие и дружелюбные люди. Но я, наверное, не смогу поехать туда, по крайней мере не в этом году. Ещё на Бали будут проходить встречи Международного Валютного Фонда, в которых я участвую больше двадцати лет. Это очень хорошая площадка для выстраивания отношений между банкирами всего мира. В остальном, я пока не почувствовал каких-то последствий. Конечно буду скучать по Нью-Йорку, я люблю этот город. Но однажды, я надеюсь, я там ещё окажусь", - заявил Костин.