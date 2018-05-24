Порошенко по собственной прихоти и дурости потерял сто морпехов

Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил Петр Порошенко.

Как сообщает InfoResist, в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве Порошенко вручил морпехам береты нового образца. Часть военнослужащих пришла на торжества в своих украинских черных беретах. В своеобразной акции протеста приняли участие около 100 человек.

Объясняя свой поступок, один из военнослужащих заявил, что «командование не дорожит личным составом». Морпех рассказал изданию, что всех участвующих в демарше вызвали в часть, куда приехало командование.

«Не знаю, чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема», — рассказал морпех.

Чуть позже стало известно, что Украинские морские пехотинцы отправлены в запас после того, как отказались сменить черные береты на новые цвета морской волны. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

От редакции: Случай удивительный на фоне всеобщей покорности и "притирки". Поступок настоящих мужчин - сотни "спартанцев". Ведь с работой сейчас на Украине весьма и весьма плохо обстоят дела. Но когда честь мундира и дело приципа - то идут господа государственные деятели куда подальше. К тому же, их капризы ничем не оправданы - чёрные береты и так были вполне себе национальной традицией, символика на них никак не перекликалась с "тоталитарной", которой Порошенко боится, как огня... Однако "они проводят невнятные реформы, меняют десантникам названия и формы" - хочется перефразировать тут известную песню группы "Люмен"...

Порошенко не просто не дорожит личным составом, он считает, что слова в названии войск - играют какую-то большую, чем этот личный состав роль, имеют магическую силу. Кого штурмовать? Что это за бирюльки в дни, когда обстановка в ДНР крайне напряжённая, а Минские соглашения вот-вот будут разорваны? Дурак - он и есть дурак. Обиделся на своих же, по идее, защитников. Из них выйдут прекрасные инструктора для подполья, кстати... Умение с нуля конструировать себе врага - типичный признак недееспособности власти. Видимо, Порошенко, как на Ельцин - ищет серьёзных внутриполитических неприятностей на ровном месте. И конечно же, они будут.

У нас - вон, тоже некоторые ухари-мэры уже бьют несогласных вставать под расеянский гимн - верной дорогой дураков шагают... Воссоединение СССР - вытряхнуло бы всю эту позёрскую шушеру из власти сразу в ГУЛАГ, вот там бы они и спорили: кто за триколор, кто за "богом хранимую", кто за двуколор и трезубец - великолепные получились бы пауки в банке. Правда, их ещё на работы по восстановлению социалистической индустрии придётся организовывать. Но это мы умеем.

Д.Ч.

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