Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин пожаловал Шувалову банк

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

Путин пожаловал Шувалову банк

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ). "Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в ответ на предложение президента.

"Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", - цитирует Путина ТАСС.

Президент также похвалил действующего главу ВЭБ Сергея Горькова, отметив, что он "многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов".

"Думаю, что у вас будет очень хорошая команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали", - сказал Путин в ходе встречи с Шуваловым.

Напомним, Игорь Шувалов занимавший должность первого вице-премьера с 2008 года, не вошел в новый состав кабинета министров. В конце апреля СМИ сообщали, что Шувалова могут назначить на руководящую должность в МГУ или Центробанке. Сам чиновник заявил, что будет рад любой работе, которую ему поручит президент "Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент", - сказал Шувалов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ
так написал 24.05.2018 16:15
переставляет их от одного корыта к другому, нахрена на нужно это чмо?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин усилил Роскосмос Рогозиным (2)
Сто два лучших гражданина Путинской России обеспечили будущее своих детей на столетия (1)
Путин пожаловал Шувалову банк (1)
Глава ВТБ Костин пожаловался, что из-за санкций не может покататься на лыжах в Колорадо (2)
Порошенко по собственной прихоти и дурости потерял сто морпехов (1)
К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом (1)
Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США (1)
СМИ: Абрамович переезжает в Израиль (9)
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать (2)
ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине: проблемы теперь - у металлургов
Максим Калашников Максим Калашников: РАБОТА НА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Дарья Митина Дарья Митина: Всё вернo излoженo
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о боях в Донбассе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Без кoмментариев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss