Путин пожаловал Шувалову банк

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ). "Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в ответ на предложение президента.

"Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", - цитирует Путина ТАСС.

Президент также похвалил действующего главу ВЭБ Сергея Горькова, отметив, что он "многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов".

"Думаю, что у вас будет очень хорошая команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали", - сказал Путин в ходе встречи с Шуваловым.

Напомним, Игорь Шувалов занимавший должность первого вице-премьера с 2008 года, не вошел в новый состав кабинета министров. В конце апреля СМИ сообщали, что Шувалова могут назначить на руководящую должность в МГУ или Центробанке. Сам чиновник заявил, что будет рад любой работе, которую ему поручит президент "Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент", - сказал Шувалов.