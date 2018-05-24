Сто два лучших гражданина Путинской России обеспечили будущее своих детей на столетия

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России, составленный Forbes. Юсуфу Алекперову может достаться 17 миллиардов долларов.

На второе место журнал поместил детей крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын, чье имя неизвестно, могут унаследовать по 8,9 миллиарда долларов. Третью позицию заняли дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко Тара и Андриан, которые могут претендовать на 7,3 миллиарда долларов каждый.

В первую десятку богатейших наследников журнал также включил сына партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичева — Алексиса Кузьмичева. Он занимает четвертую позицию и может унаследовать 7,1 миллиарда долларов. На пятом месте сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова — Джахангир. Ему может достаться 6,9 миллиарда долларов.

Дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Ирина и Александр — оказались на шестом месте и могут получить по 6,8 миллиарда. На седьмой позиции дети владельца НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия с наследством по 6,5 миллиарда долларов.

Восьмое место в рейтинге занимают наследники члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко — Наталье, Ксении и Ивану может достаться по 5,2 миллиарда долларов. На девятой позиции дети владельца «Магнитки» Виктора Рашникова Татьяна и Ольга. Каждая из них может получить по 4,7 миллиарда долларов. Замыкает десятку дочь генерального директора «Уральской горнометаллургической компании» Андрея Козицына Мария — размер ее потенциального наследства оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Во вторую десятку самых богатых наследников Forbes вошли дети основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого, совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, председателя совета директоров «Северстали» Алексей Мордашова, владельца «Интерроса» Владимира Потанина. Также в него включены дети основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева, акционера LetterOne, председателя совета директоров группы «Альфа-Банк» Петра Авена и совладельца LetterOne Германа Хана, а также дети совладельца Evraz Александра Фролова. Они могут унаследовать суммы от 2,3 миллиарда до 3,9 миллиарда миллиардов.

По оценке журнала, на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, их совокупное состояние составило 403 миллиарда долларов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Наш классический вопрос "зачем столько миллиардов одному человеку" - в данном случае наследнику, - тонет в шумах госпропаганды капитализма. Ведь в СССР вот пытались сохранять социальное равенство, строили всякие ДК там, заводы, наукограды, "Бураны" - ну, и что получилось? Жуть, пустые полки, серые одежды, никаких вам джинсиков, кружевных трусиков и курортиков - не пущали простых граждан в заграницу, форменный тоталитаризм был. Зато как только попробовали без большевизмы богопротивной жить в 1991-м, так сразу и появились они, гаранты конституционных свобод и прав человека (приватизировать то, что было прежде всеобщим) - миллиардеры. А при Путине - так и размножились-то они как, вняв мессяджу "тучных годов" стабилизации! И так они этими деньгами несметными эфективно распоряжаются, что народ нарадоваться не может! Правда, вот в более чем 30 регионах РФ не хватает детских больниц, вследствие чего иногда гибнут новорожденные (как только что в Магнитогорске), но это дело частное - нам интереснее узнать имена наследничков! Отцы-то их - вон, как работали, не покладая рук, тот же Вагит Алекперов, который первым понял, что из его министерства можно сделать частную нефтяную компанию - обогатился на нефти, которая по конституции всенародная. Но почему-то 17 миллиардов "гринов" получит его сын - ничем их не заслуживший. Онако всё по нынешним законам честно - наследование... Тупиковая ветвь развития человечества на территории экс-СССР - когда большинство населения РФ живёт от зарплаты до зарплаты, набрало кредитов, зато 102 "лучших гражданина" купаются в таких богатствах, какие и в США считаются излишествами - надо инвестировать и т.д. А этим - некуда инвестировать (если не в австралийский сопрт, как совладелец "Зимней вишни"), нечего тут развивать, ибо родина это кормилица-корумшка, и не более - потому что весь смысл официально прозванной сырьевой, и этого имени до сих пор не лишённой экономики в Путинской России - взять то, что было прежде всеобщим, вывезти, монетизировать и передать по наследству. Коммунист Сергей Рожков, бездетный герой-одиночка, вот убит, в луже крови найден в ОВД на улице Мира в Туапсе, а детишки Мельниченко с иностранными именами, того самого А.Мельниченко, который сделал состояние на ухудшении экологии в Туапсе (где гибнут не одни дельфины, а и люди) - в шоколаде, им гарантировано будущее.

Материал по теме:

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова