Путин усилил Роскосмос Рогозиным

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию Роскосмос, тот согласился.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - цитирует Рогозина Интерфакс.

Ранее о том, что Рогозину, который не вошел в состав нового правительства, предложили возглавить "Роскосмос" с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга, сообщало РБК.

По словам источников агентства, в администрации президента и Минобороны, в Кремле рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства чиновника. "Речь шла о позиции помощника или советника президента либо [ему хотели предложить] возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - рассказал один из собеседников.

В качестве вице-премьера Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным. Должность заместителя председателя правительства Рогозин занимал с декабря 2011 года.