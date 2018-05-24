Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин усилил Роскосмос Рогозиным

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 2

Путин усилил Роскосмос Рогозиным

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию Роскосмос, тот согласился.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - цитирует Рогозина Интерфакс.

Ранее о том, что Рогозину, который не вошел в состав нового правительства, предложили возглавить "Роскосмос" с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга, сообщало РБК.

По словам источников агентства, в администрации президента и Минобороны, в Кремле рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства чиновника. "Речь шла о позиции помощника или советника президента либо [ему хотели предложить] возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - рассказал один из собеседников.

В качестве вице-премьера Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным. Должность заместителя председателя правительства Рогозин занимал с декабря 2011 года.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
вопрошающий написал 24.05.2018 15:41
Сынок на зерноуборочном комбайне, а папенька верхом на ракете. Неплохой тандем получается. Не правда ли?
Ответить
какие мудрые кадровые решения!
kerg написал 24.05.2018 15:41
Помнится, Рогозин по образованию журналист.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин усилил Роскосмос Рогозиным (2)
Сто два лучших гражданина Путинской России обеспечили будущее своих детей на столетия (1)
Путин пожаловал Шувалову банк (1)
Глава ВТБ Костин пожаловался, что из-за санкций не может покататься на лыжах в Колорадо (2)
Порошенко по собственной прихоти и дурости потерял сто морпехов (1)
К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом (1)
Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США (1)
СМИ: Абрамович переезжает в Израиль (9)
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать (2)
ВЦИОМ: россияне не ждут роста зарплат после повышения МРОТ (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине: проблемы теперь - у металлургов
Максим Калашников Максим Калашников: РАБОТА НА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Дарья Митина Дарья Митина: Всё вернo излoженo
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о боях в Донбассе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Без кoмментариев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss