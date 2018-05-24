Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сразу же по уничтожении ядерного полигона в КНДР Трамп передумал встречаться

Опубликовано 24.05.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр кризис атом
Сразу же по уничтожении ядерного полигона в КНДР Трамп передумал встречаться

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить проведение исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Об этом говорится в письме американского лидера своему северокорейскому коллеге, которое опубликовал телеканал NBC. 

"К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры", - говорится в документе. 

"В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится", - подчеркнул президент США и добавил, что отмена встречи пойдет на пользу обоим государствам, но повредит мировому сообществу.

Трамп также отметил, что в Вашингтоне оценили время, усилия и терпение северокорейских коллег в ходе подготовки саммита. По его словам, именно Пхеньян был инициатором этих переговоров, однако для Белого дома это не играло никакой роли. 

Трамп дал понять, что ядерный потенциал США мощнее северокорейского 

Президент США также отдельно остановился на проблеме распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, которая должна была стать одной из центральных тем исторического саммита. 

"Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать", - отметил Трамп.

Тем временем полигон для испытаний ядерного оружия в КНДР взорван

Демонтаж единственного ядерного полигона КНДР состоялся в четверг, 24 мая, в уезде Пхунгери в провинции Хамген-Пукто. Северная Корея ранее пообещала сделать это в рамках договора по денуклеаризации Корейского полуострова. 

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов", - передает южнокорейское агентство Yonhap. 

В частности, по данным издания, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки. Выбросов радиации в ходе подрывов не зафиксировано. 

20 репортеров из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею, были приглашены властями КНДР для наблюдения за демонтажем Пхунгери. Такое условие в МИД страны объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.

Присутствовавший на демонтаже корреспондент Sky News Том Чешир рассказал, что полигон был "зрелищно" уничтожен "мощным взрывом". "Мы поднялись в горы и наблюдали за детонацией примерно в 500 метрах".

- Весёлый он парень, этот Трамп, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не просто сам по себе империализм не скрывает во внешней политике, но и тот самый американский прагматизм, который в СССР исследовали философы (есть одноимённая книжка начала 1960-х): едва США достигли цели уничтожения единственного ядерного полигона на территории противника, он начал хамить уже без прежней загадочности и двусмысленности, сейчас же они опять заговорят про Ливию, напоминая Ким Чен Ыну судьбу Каддафи - ну, всё тут, в общем-то, давно ясно с США, кто бы ни был там президентом, тонкой политике они не обучены. Подождём, как эту новость воспримут в КНДР и дадим завтра материал, то есть взгляд "с той" стороны...

Новость по теме:

На глазах у иностранцев взорван крупнейший в КНДР испытательный полигон для ядерного оружия



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ес написал 24.05.2018 19:54
Странно..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Что - вместо идиотских антисанкций?
Что - вместо идиотских антисанкций?
24.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сразу же по уничтожении ядерного полигона в КНДР Трамп передумал встречаться (1)
Путин усилил Роскосмос Рогозиным (8)
Сто два лучших гражданина Путинской России обеспечили будущее своих детей на столетия (5)
Путин пожаловал Шувалову банк (1)
Глава ВТБ Костин пожаловался, что из-за санкций не может покататься на лыжах в Колорадо (5)
Порошенко по собственной прихоти и дурости потерял сто морпехов (3)
К новому гимну, уже не СССР, а одной лишь России, приучают кулаками и матом (5)
Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США (1)
СМИ: Абрамович переезжает в Израиль (12)
Обличителей казачьих "активистов", поработавших 5 мая нагайками - начинают вычислять и запугивать (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине: проблемы теперь - у металлургов
Максим Калашников Максим Калашников: РАБОТА НА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
Дарья Митина Дарья Митина: Всё вернo излoженo
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о боях в Донбассе и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Без кoмментариев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss