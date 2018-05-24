Сразу же по уничтожении ядерного полигона в КНДР Трамп передумал встречаться

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить проведение исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Об этом говорится в письме американского лидера своему северокорейскому коллеге, которое опубликовал телеканал NBC.

"К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры", - говорится в документе.

"В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится", - подчеркнул президент США и добавил, что отмена встречи пойдет на пользу обоим государствам, но повредит мировому сообществу.

Трамп также отметил, что в Вашингтоне оценили время, усилия и терпение северокорейских коллег в ходе подготовки саммита. По его словам, именно Пхеньян был инициатором этих переговоров, однако для Белого дома это не играло никакой роли.

Трамп дал понять, что ядерный потенциал США мощнее северокорейского

Президент США также отдельно остановился на проблеме распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, которая должна была стать одной из центральных тем исторического саммита.

"Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать", - отметил Трамп.

Тем временем полигон для испытаний ядерного оружия в КНДР взорван

Демонтаж единственного ядерного полигона КНДР состоялся в четверг, 24 мая, в уезде Пхунгери в провинции Хамген-Пукто. Северная Корея ранее пообещала сделать это в рамках договора по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов", - передает южнокорейское агентство Yonhap.

В частности, по данным издания, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки. Выбросов радиации в ходе подрывов не зафиксировано.

20 репортеров из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею, были приглашены властями КНДР для наблюдения за демонтажем Пхунгери. Такое условие в МИД страны объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.

Присутствовавший на демонтаже корреспондент Sky News Том Чешир рассказал, что полигон был "зрелищно" уничтожен "мощным взрывом". "Мы поднялись в горы и наблюдали за детонацией примерно в 500 метрах".

- Весёлый он парень, этот Трамп, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не просто сам по себе империализм не скрывает во внешней политике, но и тот самый американский прагматизм, который в СССР исследовали философы (есть одноимённая книжка начала 1960-х): едва США достигли цели уничтожения единственного ядерного полигона на территории противника, он начал хамить уже без прежней загадочности и двусмысленности, сейчас же они опять заговорят про Ливию, напоминая Ким Чен Ыну судьбу Каддафи - ну, всё тут, в общем-то, давно ясно с США, кто бы ни был там президентом, тонкой политике они не обучены. Подождём, как эту новость воспримут в КНДР и дадим завтра материал, то есть взгляд "с той" стороны...

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