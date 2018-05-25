Трамп "кинул" Кима

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил об отмене своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Он объяснил это «открытой враждебностью» последнего заявления Ким Чен Ына, убедившей его в том, что проводить встречу «на данный момент нецелесообразно».

Заметим, Трамп сделал это сразу после того, как северокорейцы взорвали свой ядерный полигон, что было одним из условий встречи и переговоров.

На глазах у иностранцев взорван крупнейший в КНДР испытательный полигон для ядерного оружия

Это называется "кидалово". Обычно этим занимаются мелкие жулики, но тут в этом новом для себя качестве вступил президент США.

В принципе, так вести политику можно - один или, в крайнем случае, два раза. А потом перестанут доверять.

А.Б.