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Московский листок

Трамп "кинул" Кима

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 0

кндр трамп
Трамп "кинул" Кима

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил об отмене своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Он объяснил это «открытой враждебностью» последнего заявления Ким Чен Ына, убедившей его в том, что проводить встречу «на данный момент нецелесообразно».

Заметим, Трамп сделал это сразу после того, как северокорейцы взорвали свой ядерный полигон, что было одним из условий встречи и переговоров.

На глазах у иностранцев взорван крупнейший в КНДР испытательный полигон для ядерного оружия

Это называется "кидалово". Обычно этим занимаются мелкие жулики, но тут в этом новом для себя качестве вступил президент США.

В принципе, так вести политику можно - один или, в крайнем случае, два раза. А потом перестанут доверять.

А.Б.



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