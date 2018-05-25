Министр Колокольцев неожиданно решил ознакомиться с бытом прикомандированных

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Ростов-на-Дону. В настоящее время он находится на территории студенческого городка ДГТУ, сообщает с места событий корреспондент 1rnd.ru.

Как известно редакции, глава МВД хочет лично ознакомиться с условиями жизни сводного отряда полиции, который уже заступил на службу на маршрутах и объектах, связанных с ЧМ-2018. На время мундиаля правоохранителей разместили в общежитиях вуза, адаптировав их под потребности людей в погонах.

ФОРУМ.мск сообщал о ситуации с размещением отруников МВД на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Полицейские перед "мундиалем"

Наш автор Сергей Резник со ссылкой на сотрудников полиции, показал этот скромный быт.

Теперь вот знакомится с ним министр Колокольцев.

С одной стороны - приятно. Читают.

С другой - повод малоприятный.

А.Б.